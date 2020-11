Epilogo tragico di una gita motociclistica di un gruppo di civitavecchiesi a Orvieto. A causa di un gravissimo incidente sulla statale Umbro-Casentinese, nel comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo, che ha coinvolto un'auto e due moto, è infatti morto Matteo Rossi, centauro civitavecchiese di 48 anni, impiegato da qualche anno a Port Mobility. Gravissima la sua compagna, che viaggiava con lui e che è stata intubata sul posto e portata al Gemelli in eliambulanza. Ferita gravemente anche la coppia dell'altra moto investita, un uomo e una donna.

Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 16 e le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Montefiascone (è intervenuta anche la Polizia municipale della città viterbese). Il gruppo civitavecchiese era composto da quattro moto, per un totale di otto persone. La comitiva, vista la splendida giornata di sole, aveva deciso di effettuare un'escursione a Orvieto, splendida cittadina umbra con un Duomo famosissimo. Tutto era andato bene e nel pomeriggio il gruppo stava appunto rientrando in città. A un certo punto, però, la tragedia. Un'auto che viaggiava in direzione di Bagnoregio, condotta da una donna, sembra abbia invaso la corsia opposta. L'impatto tra la vettura e due delle moto è stato violentissimo. I quattro centauri sono finiti a terra le condizioni di Matteo Rossi sono apparse subito gravissime.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco delle caserme di Gradoli e Viterbo che hanno tirato fuori la donna alla guida dell'auto, rimasta intrappolata. Insieme a loro anche tre mezzi e due elicotteri del 118 per il soccorso alle altre persone coinvolte. Per Matteo Rossi, purtroppo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Gravissima la compagna, come si diceva: è stata intubata sul luogo del sinistro e caricata su un'eliambulanza che l'ha trasportata al policlinico Gemelli di Roma. La prognosi è naturalmente riservata. In gravi condizioni anche l'altra coppia di centauri, un uomo e una donna, così come ferita seriamente è rimasta anche la conducente dell'auto investitrice.



