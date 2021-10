Domenica 3 Ottobre 2021, 05:03

IL GIORNO DEL VOTO

Sono quattro le cittadine in provincia di Latina in cui oggi e domani si sceglierà il nuovo sindaco e si rinnoverà il Consiglio comunale in base alle modalità di voto stabilite per i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, seggi aperti a Cisterna di Latina, Sezze, Formia e Minturno. In queste realtà, qualora nessun candidato sindaco dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, si tornerà a votare domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

STORIA E CANDIDATURE

Le elezioni amministrative di Cisterna, Sezze e Formia consentiranno l'uscita dal commissariamento dei tre Comuni. Storie diverse quelle che hanno portato allo scioglimento anticipato dei tre consigli comunali. La prima amministrazione a cadere in ordine di tempo è stata quella di Formia, con la mancata approvazione in aula del bilancio a fine dicembre 2020 (il commissario straordinario è arrivato a Formia il 19 gennaio 2021). Oggi l'allora sindaco Paola Villa ci riprova con il Movimento cinque stelle, Io rEsisto e Un'altra Città. In lizza altri quattro aspiranti primi cittadini: Gianluca Taddeo, sostenuto dalle liste Periferie al Centro, Formia Vinci, Per una Formia Migliore, Taddeo per Formia, Forza Italia e Fratelli d'Italia; Luca Magliozzi con le formazioni Formia Futura, Demos e Partito democratico; Amato La Mura con corsa con le formazioni Formiamo il Futuro, La Mura Sindaco, Resurgo e Guardare Oltre; Gianfranco Conte sostenuto da Nuova Area, Progetto democratico e Formia ConTe.

Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Cisterna è arrivato a fine gennaio 2021, con l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora sindaco Mauro Carturan, poi deceduto il primo luglio scorso all'età di 62 anni. Il Comune di Cisterna è stato definitivamente commissariato il 24 febbraio 2021. Oggi sono in corsa cinque candidati alla carica di sindaco: Valentino Mantini con il Movimento Cinque stelle, Conosco Cisterna, Sempre Cisterna, Psi, Pd e Innamorato Melchionna; Pier Luigi Di Cori sostenuto dalle liste Cisterna e Basta, Di Cori sindaco, Lega, Partito liberale europeo e Cambiamo con Di Cori; Antonello Merolla appoggiato da Udc, FdI, Cisterna Comune, Cisterna Città, Viviamo Cisterna e Forza Italia; Laureta Jaku con Uniti per Cisterna; Angela Coluzzi con omonima lista.

A marzo 2021 è la volta del commissariamento del Comune di Sezze. Sindaco e la maggioranza dei consiglieri comunali si sono dimessi sull'onda degli arresti scattati pochi giorni prima con l'operazione di polizia giudiziaria Omnia 2, relativa allo scandalo del cimitero. A fine mese nella sede di piazza de Magistris è arrivato il commissario straordinario. L'allora sindaco Sergio Di Raimo è oggi ricandidato alla carica di primo cittadino con Per Sezze, Sezze Futura, Sezze Protagonista, Pd e Di Raimo sindaco. In corsa anche Lidano Lucidi sostenuto da Identità Setina, Lucidi sindaco e Progetto Sezze 2000; Serafino Di Palma con le liste di FdI, Lega, Impronta Setina e Sezze Cambia e Rita Palombi con Sezze Bene Comune.

Fa eccezione Minturno che torna al voto dopo una consiliatura completata. Tre i candidati sindaco: Gerardo Stefanelli (sindaco uscente) con Insieme per Minturno, Pd, Minturno 2030, Idee e Legalità e Città Futura; Giuseppe (detto Pino) D'Amici sostenuto da Minturno Libera, Minturno Domani, FdI e D'Amici sindaco; Massimo Moni con Lega e Lista Galasso.

MODALITÀ DI VOTO

La normativa per i comuni superiori a 15mila abitanti, oltre a prevedere la possibilità di ballottaggio, stabilisce che si può: 1) tracciare un segno solo sul candidato sindaco; 2) tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco; 3) esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata. Per quanto riguarda il voto di preferenza è possibile esprimerne due per i candidati a consigliere comunale, purché si rispetti la parità di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Rita Cammarone

