Mercoledì 16 Marzo 2022, 09:01

Era arrivato a Cisterna meno di un anno fa, ma tutti gli volevano bene. A scuola e sul parquet del basket, la sua grande passione. Moses Kamara, 17 anni, è morto a Roma sabato pomeriggio proprio giocando a basket. Saputa la notizia, lunedì mattina i compagni di scuola hanno voluto ricordarlo con affetto. Due striscioni sono stati affissi fuori dal Liceo Ramadù dove frequentava il quarto anno della sezione ad indirizzo linguistico. «Moses non lo dimenticheremo mai: era gentile, sereno, sempre allegro e ironico, generoso e disponibile con tutti».

«Era educato e volenteroso, si impegnava non solo nelle normali attività scolastiche ma disegnava e scriveva per il blog della scuola e partecipava alle attività della biblioteca di Istituto - lo ricordano i docenti - Moses era socievole, solare e amico di tutti, coraggioso e amante della vita. Lo vogliamo ricordare mentre sfrecciava sullo skateboard o mentre ballava sul balcone di casa indossando le sue cuffiette, sempre felice e spensierato». Gli studenti del Ramadù si sono organizzati anche per raccogliere delle offerte per contribuire alle spese per il rito funebre. Sulla sua morte, avvenuta nel campetto del giardino pubblico di largo Passamonti sabato verso le 19, è stata aperta un'inchiesta per ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità. Moses era cresciuto proprio in quel quartiere, e per quel motivo lui e il fratello maggiore Joseph avevano deciso di trascorrere la giornata lì per incontrare gli amici di una vita. Aveva giocato a basket anche a Cisterna. «Moses era tesserato con noi fino alla stagione 2021 - raccontano i responsabili della Fortitudo Basket Cisterna - poi è stato fermato ad inizio dell'attuale stagione agonistica perché non aveva superato la visita medica, era stato riscontrato un problema cardiaco». Ma la passione era intatta, deve avere pensato: cosa può succedere se faccio una partitella con gli amici? Il suo cuore invece lo ha abbandonato, a soli 17 anni. «Un ragazzo molto educato, con un grande senso di responsabilità, uno di quegli atleti che ragiona in gruppo collante fondamentale per fare squadra. Un grande appassionato di pallacanestro» lo ricordano alla Fortitudo. Sul sito del liceo la dirigente Anna Totaro ha scritto un ricordo: È una giornata molto triste. La prematura e improvvisa scomparsa di Moses addolora l'intera comunità scolastica. È difficile accettare ed elaborare la perdita di un compagno, un amico, uno studente. In questo momento non è facile trovare le parole per darvi conforto, mi permetto di chiedervi di stare vicino al fratello Joseph, studente della VBL, e alla famiglia. Per i genitori che perdono un figlio la vicinanza dei compagni di scuola è di grande aiuto e conforto. Non ci sono parole di immediata consolazione. Spero possano essere di aiuto per voi le parole di Sant'Agostino: Non rattristiamoci di averlo perso ma ringraziamo di averlo avuto».

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA