È la prima volta che la Chiesa lancia un appello accorato al futuro primo cittadino, a qualunque partito o coalizione appartenga, affinché sia davvero presente e pronto a risolvere i problemi urgenti della città. Ringraziano i candidati per essere scesi in campo, elencano i punti di forza del territorio (Ninfa, Tres Tabernae, palazzo Caetani) ma tuttavia, accanto a questi luoghi ricchi di bellezza e storia scrivono i parroci ve ne sono altri in cui questa bellezza risulta ferita e offesa. Il centro della città versa in condizioni deplorevoli. Il convento di Sant'Antonio (ex Mulino), ora proprietà privata, nonostante le ricchezze storico-artistiche che accoglie, è sempre più lasciato alle intemperie del tempo in un inaccettabile abbandono. Così la buca' nel centro cittadino continua a essere un'offesa alla dignità di Cisterna e dei suoi abitanti. Recuperare la bellezza di un centro storico che ha tutte le caratteristiche per essere ospitale, accogliente e attraente potrebbe aiutare i giovani, le famiglie e gli anziani a ritrovarsi insieme e a vivificare maggiormente la città. Una città priva di luoghi di aggregazione culturale come un cinema, un teatro, una sala musicale, un centro polivalente, un circolo cittadino, condanna i propri cittadini, in particolare i giovani, a trascorre il proprio tempo libero nella noia e nel degrado invece che in luoghi sani di incontro e di crescita. Proprio i giovani sono un capitolo urgente per i parroci . Non solo in periferia, ma spesso nel centro stesso, ci sono movimenti che non lasciano presagire nulla di buono e che difficilmente non possono essere notati. Oltre a una maggiore vigilanza continuano ci sembra opportuno moltiplicare iniziative di promozione alla legalità e a quei valori che possono toccare l'entusiasmo di molti ragazzi. L'attenzione è rivolta anche al quartiere di San Valentino dove il parco Giovanni Paolo II è spesso abbandonato: erba alta e scarsa illuminazione ne fanno un luogo poco sicuro. Un altro tema su cui occorre fare di più riguarda la solidarietà nei confronti dei cittadini più fragili e bisognosi di aiuto. Il nostro desiderio più profondo come Chiesa è quello di promuovere il bene e di vedere una rinascita di Cisterna e dei suoi cittadini da troppo tempo rassegnati di fronte al disfattismo e all'inedia di questi anni. Per questo siamo pronti a lavorare con impegno, gioia ed entusiasmo facendo la nostra parte.

