21 Maggio 2021

di Claudia Paoletti

Quattro colpi da una pistola semiautomatica. Due hanno attinto la gamba destra, due il portone della palazzina al civico 18 di via degli Abeti, nel quartiere Franceschetti, a Cisterna. La vittima dell'agguato legato probabilmente allo spaccio di droga è un 45enne (S.M.) ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti non in pericolo di vita. Ieri pomeriggio è stato operato e alla gamba dalla quale hanno asportato le ogive dei 2 proiettili non mortali. L'atto punitivo si è consumato nella serata di mercoledì, alle 21.45. A quell'ora il 45enne si trovava a ridosso dell'androne della palazzina di via degli Abeti e stava parlando con delle persone amiche. Lui non risiede in quella palazzina ma in via dei Lecci, poco distante dal luogo dell'agguato. Mentre si tratteneva al di fuori della palazzina, che è casa di un amico, è sopraggiunta un'auto con a bordo almeno due persone. Una è scesa e ha sparato: 2 colpi a segno sulla gamba, due fuori sulla vetrata del portone d'ingresso. Poi è risalita in auto ed è fuggita con i suoi complici.

Fino alle 3 del mattino, davanti alla stazione dei carabinieri di Cisterna, c'è stata una lunga fila di auto, persone a conoscenza dei fatti e curiosi. La mattina seguente, ieri, in via degli Abeti, c'era imbarazzo. Nessuno ha voluto parlare. Dalle ricostruzioni del caso, sembrerebbe che S.M., insieme a un pugile professionista di Cisterna, siano stati gli autori dell'aggressione di mercoledì mattina in pieno centro cittadino ai danni di un ragazzo di 31 anni che stava ricaricando un distributore automatico di snack e bevande in corso della Repubblica, nella centralissima piazza Aurelio Saffi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il ragazzo è stato medicato e guarirà in pochi giorni.

Non ha sporto alcuna denuncia querela, ha subito escluso l'ipotesi della rapina e quindi non ci sono indagini in corso sul caso da parte delle forze dell'ordine. Senza una denuncia e con un referto medico inferiore ai 40 giorni gli agenti della polizia locale non hanno informato né il dirigente del Commissariato di polizia né il comandante della stazione dei carabinieri di Cisterna. Sembrerebbe, inoltre, che l'aggressione del 31enne di Cisterna non sia stato l'episodio scatenante dell'agguato di ieri sera ma che sia uno di una serie di fatti criminosi accaduti negli ultimi giorni a Cisterna, collegati tra loro ma ipotizzati come atti vandalici. I militari dell'Arma, coordinati dal colonnello Riccardo Barbera hanno eseguito controlli e perquisizioni a casa di alcuni uomini.

