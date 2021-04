22 Aprile 2021

IL CASO

La buona notizia arriva proprio nella Giornata mondiale della terra e dopo dieci anni - con un valore via via sceso nel tempo - quel pezzo di Parco Nazionale del Circeo passerà da una società privata alla Regione Lazio. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale Roberta Lombardi.

UN PASSO INDIETRO

Nei giorni scorsi il consigliere regionale pontino del Pd, Enrico Forte, ha presentato una mozione nella quale metteva in guardia sulla vendita di circa 2 milioni di metri quadrati all'interno del Parco e ribadiva come fosse «assolutamente necessario garantire e mantenere l'uso pubblico dell'intera area oggetto della vendita», impegnando la Regione «a intervenire direttamente anche con propri fondi». Mozione sottoscritta anche dalla consigliera dei 5Stelle eletta in provincia, Gaia Pernarella, e che ha dato i suoi frutti. Il terreno in questione sarà acquistato dalla Regione «per restituirlo ai cittadini e garantirne la finalità pubblica - ha detto l'assessora Lombardi - Il promontorio del Circeo e tutto il Parco Nazionale rappresentano una perla di inestimabile valore del nostro patrimonio naturalistico. Una porzione di territorio la cui bellezza, anche per i suoi elementi storici e culturali, è un pezzo della nostra memoria collettiva. Un bene comune al di sopra di qualunque interesse privato. Raccogliamo così l'indirizzo politico indicatoci in tal senso dal Consiglio regionale che impegna la Giunta regionale all'acquisto dell'area». Uno specifico mandato sarà dato alla direzione Demanio, come confermato dal vice presidente della Regione, Daniele Leodori.

LA PUBBLICITÀ

Ma cos'è realmente in vendita? Sempre lo stesso terreno del 2011 e 2013, vale a dire - secondo l'annuncio dell'agenzia Gualandri di Roma: «Porzione del Parco del Circeo, la prestigiosa proposta include anche il Picco di Circe, che con i suoi 541 metri è il punto più alto di tutto il promontorio. La proprietà non ha sbocco al mare ed il terreno non è edificabile. La proposta è rivolta soprattutto alle ditte o industrie che si occupano del taglio e della rivendita della legna, poiché circa 110 ettari sono occupati da bosco produttivo». Ma la mozione ha fatto ripartire le preoccupazioni ambientaliste, comprensibilmente, prima che la Regione intervenisse: «Non capisco tutta questa eco - dice Carlo Gualandri - l'area è già privata, esistono vincoli intoccabili indicati anche nell'annuncio, la proprietà vuole vendere, dov'è il problema?». Si partiva da 2 milioni di euro, dieci anni fa, la Regione potrà acquistarlo a 300.000 euro. Un buon affare, senza che nessun privato - un giorno - possa decidere di tenere solo per sé l'accesso al Picco di Circe.

Giovanni Del Giaccio

