L'Anac ha chiuso il procedimento aperto nei confronti del Comune di San Felice Circeo per omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, nonché degli analoghi piani relativi alle annualità precedenti applicando multe da mille euro a sindfaco e assessori. La decisione è stata presa dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 21 dicembre 2021. Va detto che la multa è il minimo di quanto previsto (la sanzione infatti può arrivare fino a 10 mila euro per aver omesso «l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione» entro la data prevista, ovvero il 31 gennaio di ogni anno. La vicenda trae origine dall'accertamento «eseguito in data 11.10.2021 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata Amministrazione trasparente, del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nonché dei PTPCT relativi alle precedenti annualità». A quel punto l'Anac ha deciso di aprire un procedimento nei confronti del segretario dell'ente, del responsabile del Piano, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale «per la mancata adozione del documento».

«L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità - spiega l'Anac nella delibera - ha portato ad accertare la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nonché dei Piani relativi alle precedenti annualità» e a quel punto ha puntato all'individuazione dei responsabili scagionando il segretario generale protempore «in quanto non avrebbe ricevuto formale incarico di RPCT del comune per il quale svolge la funzione di Segretario comunale a tempo parziale (la sede di Segreteria risulta vacante)» e che in oltre dal febbraio 2021 «è stata nominata Segretario comunale» in un altro ente locale, arrivando alla conclusione che «nessuna negligenza può esserle addebitata».

Non sono pervenute all'Anac memorie e controdeduzioni da parte della Giunta comunale in carica. «Risulta evidente che l'amministrazione comunale non ha effettuato alcuna ulteriore attività dopo la contestazione dell'ANAC» si legge ancora nella delibera, ma l'ente non ha « nemmeno avviato le procedure necessarie per adottare il Piano di cui trattasi» dopo l'avvio del procedimento. «Si rappresenta che ad otto mesi dalla scadenza prevista dalla legge, il PTPCT relativo al triennio 2021 -2023 non è stato approvato» e «si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi». Ricordando che «l'ordinamento riconosce nell'organo di indirizzo politico il soggetto tenuto al controllo generalizzato dell'ente» l'Anac conclude spiegando che «l'omissione, quindi, non appare scusabile, anche alla luce degli inadempimenti pregressi».

Per questo viene «riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 nella misura minima edittale (1000 euro)» nei confronti del sindaco Giuseppe Schiboni, del vicesindaco Luigi Di Somma e degli assessore Rita Rossetto, Felice Capponi e Marco Di Prospero. I multati potranno impugnare il provvedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica.

