È stato il primo a presentare le tre liste che lo sostengono. Luca Magliozzi, segretario e candidato a sindaco del Partito Democratico di Formia, si è recato di primo mattino ieri presso l'aula consiliare Ernesto Ribaud per presentare la sua candidatura a sindaco alla testa del campo largo e progressista di cui fanno parte, oltre al Pd, anche Demos - Democrazia Solidale e la civica Forum - Formia Futura, nella quale hanno deciso di confluire l'associazione Incontri & Confronti, Sinistra Italiana e ArticoloUno, ed altre minori realtà associative. Tre liste sosterranno anche l'ex sindaco Paola Villa, che ha deciso di ripresentarsi agli elettori dopo la sua caduta lo scorso dicembre e l'arrivo del commissario prefettizio Silvana Tizzano: il Movimento 5 Stelle e le liste civiche Un'altra Città e Resisto.

Il centrodestra si presenterà diviso anche in questa tornata elettorale: da una parte l'Onorevole Gianfranco Conte, già sceso in campo molti mesi fa ormai, alla testa di tre liste: Nuova Area, Formia Con Te, Progetto Democratico Formia 4.0; Forza Italia punta su Mister preferenze Gianluca Taddeo, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e ben cinque liste civiche: Taddeo per Formia, Periferie al centro, Formia Vinci, Amore per Formia, Anima popolare; infine, il dottor Amato La Mura, candidato per la Lega (che però non comparirà con il proprio simbolo ma con la lista civica Amato La Mura Sindaco - Prima Formia, e appoggiato da altre tre civiche: FormiAmo il futuro, Guardare Oltre, Resurgo. Come è noto, l'infettivologo è appoggiato dall'ex sindaco Sandro Bartolomeo determinando una scissione all'interno del Partito Democratico, ed è stato recentemente scaricato da Maurizio Costa, imprenditore della sanità del sud pontino, che gli aveva portato in dote la lista civica Ripartiamo con voi. La situazione è ancora in evoluzione, in quanto alcune liste dei vari contendenti non sono ancora chiuse, per cui potrebbero esserci delle sorprese sull'effettivo numero di candidati al consiglio comunale.

Un dato è certo: ci sarà un calo di partecipazione al voto amministrativo del 3 e 4 ottobre prossimi. Tre anni fa i candidati a sindaco furono sei uno in più rispetto a quest'anno mentre gli aspiranti alla carica di consigliere comunale 350 candidati in 15 liste, un numero che sabato sarà rivisto in difetto. Il dato era già calante all'epoca dal momento che nel maggio 2013 i candidati a sindaco furono addirittura 8, le liste al consiglio ben 19 e i candidati per il massimo consesso civico addirittura 459. Elezioni che quest'anno saranno anche caratterizzate dalla pandemia, un deterrente non di poco conto.

