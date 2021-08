Sabato 28 Agosto 2021, 05:01

FORMIA

Sfida a cinque a Formia, dove attualmente il Comune è condotto dal commissario prefettizio Silvana Tizzano in seguito alla caduta dell'amministrazione comunale di Paola Villa nel dicembre scorso.

Quest'ultima ha deciso di riproporsi agli elettori, sostenuta da sole due liste: Un'altra Città e il Movimento 5 Stelle. Il centrodestra si presenterà diviso anche in questa tornata elettorale: da una parte l'onorevole Gianfranco Conte - un lungo passato da deputato in Forza Italia - già sceso in campo molti mesi fa ormai, alla testa di tre liste: Nuova Area, Formia Con Te, Progetto Democratico Formia 4.0; Forza Italia punta su Mister preferenze Gianluca Taddeo, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e ben cinque liste civiche: Taddeo per Formia, Periferie al centro, Formia Vinci, Amore per Formia, Anima popolare; infine, il dottor Amato La Mura, candidato per la Lega e appoggiato dall'ex sindaco Sandro Bartolomeo determinando una scissione all'interno del Partito Democratico, recentemente scaricato da Maurizio Costa, imprenditore della sanità del sud pontino, che gli aveva portato in dote la lista civica Ripartiamo con voi. Con ogni probabilità si affiancherà un'altra lista per sostituire quest'ultima.

A sinistra, infine, il segretario del Partito Democratico, Luca Magliozzi, che dopo una lotta interna è riuscito a convincere i vertici regionali a far presentare il logo del partito, si presenta insieme alle liste civiche Demos - Democrazia Solidale e Forum - Formia Futura.

Giuseppe Mallozzi

