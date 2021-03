25 Marzo 2021

L'INDAGINE

Era il custode a gestire l'assegnazione dei loculi al cimitero di Sezze e gli utenti si rivolgevano direttamente a lui per scegliere il posto. È questo in sostanza il racconto fatto dai titolari delle agenzie funebri finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Omnia 2' condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Latina.

IL RACCONTO

Come funzionava il sistema nel centro lepino lo hanno spiegato ieri mattina nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, firmatario dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di undici persone accusate a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, in concorso e continuato; induzione indebita a dare o promettere utilità; distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, in concorso e continuato; peculato continuato; concussione in concorso; tentativo di minaccia o violenza in concorso per costringere a commettere un reato; esecuzione di lavori in assenza del titolo abilitativo e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.

I RUOLI

Gli altri invece hanno risposto a lungo alle domande del magistrato depositando anche documentazione e fatture che comproverebbero come il sistema ruotava tutto attorno a Fausto Castaldi, ex custode al quale il Comune, dopo un periodo in cui la gestione era stata affidata alla Spl e riaffidata a Castaldi salvo poi riassegnarla oltre un anno fa alla stessa società. In particolare Gianni e Giusino Cerilli difesi dall'avvocato Italo Montini hanno raccontato che nel prezzo praticato dall'agenzia ai clienti era ricompresa la tumulazione delle salme ma poi per la scelta del loculo e del posto si rivolgevano direttamente ad Antonio Castaldi, figlio dell'ex custode e titolare di una ditta edile, o più spesso al padre: una circostanza a supporto della quale hanno depositato regolari fatture a loro rilasciate. Sulla scelta del loculo insomma, l'accordo era diretto tra il cliente e lo stesso Castaldi. Secondo gli investigatori, coordinati dai pubblici ministeri Carlo Lasperanza e Valerio De Luca, il custode incassava denaro dai privati per assicurare una sepoltura ai propri cari, avvalendosi a tal fine del contributo determinante di un funzionario del Comune Maurizio Panfilio, finito in carcere come Fausto Castaldi - deputato ad emettere la prevista determina di assegnazione dei loculi o delle tombe, a sepoltura già realizzata. Anche Alfredo De Angelis, difeso dall'avvocato Federico Savo, ha negato davanti al giudice di avere pagato Castaldi per ottenere privilegi per la sua ditta di pompe funebri mentre Gianluca Ciarlo, assistito dall'avvocato Orlando Mariani, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I legali degli indagati al termine dell'interrogatorio hanno tutti chiesto tranne che per Ciarlo la revoca della misura degli arresti domiciliari. Questa mattina ultimo giro di interrogatori: saranno ascoltati Antonio e Francesco Fanella, Andrea Redi e Fausto Perciballe.

Elena Ganelli

