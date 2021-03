21 Marzo 2021

LA CERIMONIA

«Ignobile e inqualificabile» con queste parole il Vicario Foraneo di Sezze, Don Gianmarco Falcone, commenta quanto accaduto all'interno del cimitero setino. L'operazione messa a segno nei giorni scorsi dai Carabinieri del nucleo operativo di Latina che ha condotto all'arresto di 11 persone, tra le quali il custode del camposanto ha fatto emergere dettagli da far accapponare la pelle. Una situazione che ha spinto la diocesi e i rappresentanti ecclesiastici delle parrocchie setine a intervenire.

«ATTO RIPARATORIO»

Nella mattinata di ieri i sacerdoti hanno provveduto a benedire le tombe profanate del camposanto setino. «Abbiamo pregato per i defunti lì sepolti e abbiamo rinnovato la celebrazione del rito di benedizione del cimitero, come atto riparatorio per la profanazione e il sacrilegio perpetrato - ha spiegato Don Gianmarco Falcone - Con questo atto restituiamo al santo luogo del cimitero la sua sacralità e desideriamo riportare la serenità nei cuori dei nostri fedeli, nella certezza che i fedeli defunti riposano nella pace in attesa della Risurrezione della carne. Alla cerimonia, presieduta dal Vicario foraneo don Gianmarco Falcone hanno preso parte i parroci della città, don Pier Luigi Antonetti, parroco di San Pietro, don Raffaele D'Elia, parroco di Santa Lucia, padre Damiano Grecu sacerdote di Santa Maria e Don Gregorio Pelczar parroco di San Lorenzo e San Francesco Saverio.

«COMUNITA' FERITA»

«Quanto accaduto nel cimitero della città di Sezze ha sconvolto e addolorato la comunità ecclesiale di Sezze e ha ferito la dignità dell'intera comunità civile, entrambe colpite nel cuore della pietà per i defunti - ha spiegato ancora il vicario - La Chiesa annuncia con fermezza la fede nella morte e resurrezione di Cristo e su di essa fonda la speranza cristiana, nella certezza che tutti coloro che muoiono nel Signore risorgeranno con lui nella gloria».

«UNITI AL DOLORE DEI FEDELI»

«In questa fede la Chiesa - continua il vicario foraneo - custodisce nella sepoltura il corpo chiamato alla risurrezione, riconoscendo in tal gesto l'alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia. Per questo ci sentiamo colpiti nel cuore - conclude Don Gianmarco - e ci uniamo al dolore e allo smarrimento dei nostri fedeli, in modo particolare di chi non ha più una tomba su cui piangere i propri cari, mentre confidiamo nell'infinita misericordia del Padre».

Francesca Leonoro

