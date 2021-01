IL CONTENZIOSO

Il Comune di Latina affila le armi contro il gestore del cimitero e con un unico atto di giunta conferisce incarico all'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti per quattro procedimenti giudiziari. La delibera di giunta 4/2021, pubblicata ieri all'albo pretorio dell'ente di piazza del Popolo, appare una stretta finale dell'amministrazione comunale sul difficile rapporto tra la società Ipogeo e il municipio. Il primo luogo l'esecutivo, su indirizzo del sindaco Damiano Coletta, promuove appello avverso e per la parziale riforma della sentenza 446/2020 pronunciata dal Tribunale Civile di Latina, con la quale il Comune è stato condannato al pagamento 1.134.862,081 euro oltre interessi legali sino al soddisfo. La società Ipogeo, a fronte della tardiva approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale, rientrate nella convenzione con l'ente municipale e per altre tre causali riferite alla stessa, di milioni di euro ne aveva chiesti quasi 14 (per l'esattezza 13.798.244,61 euro), oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria. Ma il Tribunale, appunto con sentenza 446 del 24 febbraio 2020, ha ridotto notevolmente la misura della condanna, limitandola alle somme esposte dalla concessionaria per le annualità III e IV della gestione a titolo di contributo per il mantenimento respingendola per la V annualità , nonché delle spese connesse alle operazioni cimiteriali di estumulazione/spostamento delle salme, il tutto per complessivi 1.134.862,081 euro oltre interessi. Una riduzione importantissima, ma non sufficiente a soddisfare il Comune che appunto promuoverà appello. Inoltre, essendo già stato notificato all'ente municipale, in data 30 ottobre 2020, l'atto di citazione avanti alla Corte di Appello Civile di Roma promosso da Ipogeo per la riforma della stessa sentenza 446/2020, la giunta comunale ha dato mandato all'avvocato Cavalcanti per la costituzione in giudizio, proponendo anche appello incidentale.

Non di secondaria importanza la battaglia di giustizia amministrativa preannunciata dall'esecutivo del sindaco Coletta, con l'atto deliberativo 4/2021. Si tratta della costituzione in giudizio contro il ricorso al Tar di Latina promosso dalla società Ipogeo, che la giunta affida sempre all'avvocato Cavalcanti, responsabile dell'Avvocatura comunale. Il ricorso della concessionaria, dato 3 luglio 2020, punta all'annullamento della disposizione dirigenziale del precedente 25 marzo con la quale il Comune di Latina ha disposto la sospensione dell'invio delle richieste di versamento del canone di concessione d'uso per le sepolture, i cui termini di validità risulterebbero scaduti ai sensi del Regolamento di gestione cimiteriale allegato alla proposta di project financing, nonché della richieste di pagamento del canone di mantenimento (cosiddetta tassa sul morto), con interruzione di tutte le attività volte alla liberazione delle sepolture nei confronti degli utenti con contratti precedenti al 2009, data di entrata in vigore del regolamento. Il Comune difenderà la legittimità dello stop imposto al concessionario relativamente alle richieste della tassa sul morto e del canone di concessione di uso dei loculi pena estumulazioni d'ufficio.

All'avvocato Cavalcanti, infine, l'incarico di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale Civile di Latina in favore della Ipogeo, già munito di formula di immediata esecutività. La rivendicazione della società concessionaria è pari al pagamento di 1.500.955,10 euro, oltre accessori, a titolo di sepolture a carattere provvisorio, spostamento salme dai loculi provvisori, esumazioni d'ufficio, contratti a sanatoria, contributo per il mantenimento del cimitero per le annualità VII, VII, IX e X della gestione.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA