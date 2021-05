15 Maggio 2021

SEZZE

Tariffe dimenticate per il cimitero di Sezze. Un altro vuoto incomprensibile da colmare. Lo si deduce dall'ultimo atto amministrativo del Comune di Sezze con all'oggetto «integrazione tariffe cimiteriali-operazioni di sepoltura». Si tratta della terza delibera, pubblicata ieri all'albo pretorio, che il commissario straordinario Raffaele Bonanno ha adottato con i poteri della giunta municipale al fine di riportare regole certe all'interno del luogo di sepoltura, profanato da una serie di illegalità depredando l'ente pubblico e i privati bisogni di sepolture, come si legge nell'ordinanza di misure cautelari emessa ad inizio marzo dal giudice Giuseppe Cario del Tribunale di Latina. L'inizio di un grande scossone, di cui si avvertono ancora forti vibrazioni.

NUOVA DELIBERA

Nella delibera pubblicata ieri, il commissario Bonanno ha evidenziato che le attuali tariffe relative le varie tipologie di sepoltura, interessano esclusivamente le operazioni di tumulazione, posizionamento di cassette cinerarie, esumazioni e traslazioni e che le stesse non tengono conto delle operazioni di estumulazione e posizionamento dei resti mortali a carico dell'Ente, per le quali, quota parte deve essere corrisposta alla società affidataria del servizio. Da qui la necessità di integrare le tariffe correnti nel seguente modo: 250 euro per la tumulazione feretro; 50 euro per la tumulazione urna cineraria/resti mortali; 280 euro per l'estumulazione; 280 euro per esumazione; 280 euro per traslazione interna al cimitero. Il tutto con applicazione immediata a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione. Viene da chiedersi come sia stato possibile che in precedenza l'ente municipale non abbia provveduto a fissare le tariffe per tutti i servizi cimiteriali, favorendo eventuali mancati introiti a proprio danno. Un caso da Corte dei conti? La sede comunale di piazza De Magistris, da quando è scoppiato il bubbone, è diventata teatro di un'altra via Crucis, percorsa da cittadini in possesso di fogliettini ricevuti in cambio di pagamenti formalmente mai introitati dall'ente. Un dramma nel dramma, che certo non potrà sfuggire alle autorità competenti.

L'INCHIESTA

L'inchiesta della Procura di Latina, resa nota il 18 marzo scorso con la clamorosa operazione di polizia giudiziaria Omnia2, ha scoperchiato a Sezze un vaso di Pandora. Ma forse è troppo presto per tirare le somme a fronte di un cimitero gestito in piena autonomia da parte del principale indagato, come ipotizzato negli atti d'inchiesta per reati contro la pubblica amministrazione e numerosi altri. Le delibere del commissario parlano chiaro, incrociano dati, evidenziano lacune, fiutano la strada di un ipotetico danno erariale. Il commissario Bonanno, subentrato all'amministrazione dell'ente con lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale avvenuto subito dopo i clamorosi arresti e i sequestri al cimitero, ha prima disposto l'istituzione di una task force per risanare il guasto all'ombra dei cipressi, poi ha avviato l'iter per l'individuazione di aree per la realizzazione di nuovi loculi. Adesso ha intercettato tariffe inesistenti e le ha determinate.

Rita Cammarone

