24 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Primi interrogatori ieri mattina in Tribunale nell'ambito dell'inchiesta Omnia 2sulla gestione del cimitero di Sezze. Il giudice Giuseppe Cario ha ascoltato in video conferenza le due persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Prima è stato interrogato l'ex custode del cimitero Franco Castaldi, assistito dall'avvocato Cesare Castaldi: l'uomo è rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere mentre Maurizio Panfilio, il funzionario comunale assistito dall'avvocato Renato Archidacono, ha risposto alle domande del giudice negando ogni responsabilità. Oggi e domani saranno ascoltate le altre nove persone che si trovano agli arresti domiciliari. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, in concorso e continuato; induzione indebita a dare o promettere utilità; distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, in concorso e continuato; peculato continuato; concussione in concorso; tentativo di minaccia o violenza in concorso per costringere a commettere un reato; esecuzione di lavori in assenza del titolo abilitativo e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.