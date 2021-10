Domenica 3 Ottobre 2021, 05:01

IL PROGETTO

Chilometri di piste ciclabili nel centro storico, che sarà interamente trasformato con circolazione delle auto a massimo 30 chilometri orari e varchi di accesso. È il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale di Latina, nella seduta svolta ieri (in cui sono state approvate diverse delibere) e rientra nel più ampio intervento di micromobilità e di mobilità dolce dell'Ati Sistema, la cui fattibilità fu approvata a luglio per valore complessivo di 986mila euro.

Ora si è a livello di progetti definitivi e il primo approvato ieri è per il centro storico zona 30 con varchi di accesso e una pista ciclabile che collegherà piazza Dante con piazza Buozzi; il secondo è invece quello che dalla stazione delle autolinee collegherà il centro con l'ospedale Goretti e con i poli universitari.

La perimetrazione del centro storico con limite di velocità a 30 chilometri orari interesserà il centro contenuto nel primo anello di circonvallazione, per una superficie di quasi un chilometro quadrato, con l'intento di permettere a pedoni e ciclisti di muoversi in sicurezza: nella prima fase, ci sarà la delimitazione dell'area, riconoscibile con varchi di ingresso al costo di 55mila euro, interamente da fondi di Bilancio comunale; successivamente saranno installati anche dissuasori di velocità e restringimento delle carreggiate.

La pista ciclabile contestualmente approvata, per un costo di 90mila euro finanziati dai ministeri delle Infrastrutture e della Transizione ecologica, è la linea 2, sostanzialmente una linea retta da piazza del Mercato a piazza Buozzi, per realizzare la quale sarà anche necessario rimuovere alcuni stalli di sosta a pagamento lungo il tracciato. L'altra delibera è invece per l'approvazione della linea 1, che collega autolinee, centro, ospedale e poli universitari: abbracciando il bacino di utenza del Liceo Artistico, dei quartieri Nicolosi Frezzotti Prampolini, parco San Marco e mercato settimanale, ospedale e facoltà universitarie, toccherà via Marchiafava, piazzale Gorizia, piazza del Popolo, viale Don Morosini, via Doria, via Ezio, parco Falcone e Borsellino, largo Giacomini, via Verdi. Diverse le tipologie di pista ciclabile in questo caso: dalla bidirezionale su marciapiede alla protetta su strada alla bike lane, alla pista promiscua pedonale e ciclabile. In questo caso, il costo è di 356mila euro, finanziati dal ministero delle Infrastrutture.

In futuro seguiranno anche i progetti per il collegamento con Q4 e Q5 e con il centro direzionale (viale Le Corbusier); il tutto per un totale di 19,35 chilometri di nuovi percorsi ciclabili (attualmente sono 17 chilometri di piste ciclabili e 15 nel verde).

