Mentre venerdì pomeriggio tutta Cisterna piangeva la scomparsa dell'ex sindaco Mauro Carturan e gli dava l'ultimo saluto nel giorno dei funerali, dei balordi hanno svaligiato la sua casa in via Macchia Pantano, nelle campagne di borgo Flora, portando via oro, soldi e persino vestiti da cerimonia della moglie e della figlia. Le indagini sono affidate agli uomini del Commissariato di polizia di Cisterna, guidati temporaneamente da Giulio Bernardini. Secondo l'inchiesta avviata, al momento del sopralluogo mancavano dei valori di famiglia come un orologio da tasca e un bracciale del padre di Carturan ed altri oggetti. Argenteria e suppellettili di valore sono stati lasciati.



I ladri sono entrati da una finestra e hanno messo a soqquadro l'intera casa. Purtroppo le telecamere di videosorveglianza, non funzionanti, non potranno aiutare gli inquirenti. Ieri però, nel caos, qualcosa è stato ritrovato. «Hanno rovesciato tutto, hanno forzato e divelto le porte interne di legno delle stanze racconta Carlo Carturan, fratello di Mauro gli autori hanno avuto una capacità organizzativa strepitosa, hanno svuotato una stanza e riempita un'altra per controllare ogni centimetro quadrato, una dinamica cinicamente intelligente. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) ancora nella confusione, è stato ritrovato il portafoglio di Mauro con le carte di credito e le tessere, una parte dei valori è stata recuperata. Anche i soldi rubati erano cash, per il giornaliero. Mancano le fedi nuziali dei nostri genitori che Mauro e Patrizia avrebbero donato ai loro figli. Oggetti affettivamente inestimabili. Le mura, i ferri e i soldi si rifanno, resta la grossa ferita di un'invasione quando il morto sta in chiesa. Mia madre diceva: chi ruba fa un peccato, chi pensa ne fa cento. Resta la vigliaccata di chi è stato capace di questo, anzi dire vigliacco è troppo poco quando si piange un morto, è un'offesa per i vigliacchi. Spero che i ladri vengano presi, che la giustizia faccia la giustizia e che nella riforma della giustizia si metta mano anche a questi accadimenti».



Negli ultimi mesi a borgo Flora si sono verificati almeno 3 furti in villa durante l'assenza dei proprietari. I balordi, sicuri della casa deserta, hanno scardinato le inferriate alle finestre, hanno tagliato con il frullino le casseforti e razziato sempre oro e soldi, in modo indisturbato. «Successe anche ai funerali di Paolo Rossi nella campagna toscana, qui da noi a Mauro e spero a nessun altro. In ogni caso conclude Carlo Carturan vorrei dire che ancora non riesco ad arginare l'alluvione di affetto che ho ricevuto e che sto ricevendo. Sto iniziando soltanto adesso, ma ho ancora centinaia di messaggi da aprire e chiamate perse cui rispondere, anche verso chi mi ha scritto/chiamato personalmente. Spero di farlo presto. Vi dico soltanto grazie». E aggiunge che Mauro non era soltanto un fratello sindaco, mostrando due foto: una insieme a Mauro con la fascia tricolore e una in cui, da piccoli, il fratello maggiore che lo abbraccia sorridente. «Ecco chi era mauro per me».

