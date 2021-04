8 Aprile 2021

GIUDIZIARIA

La prima udienza del processo c'è stata ieri ma una parte consistente dei reati contestati agli imputati per la realizzazione del centro commerciale Globo sono già prossimi alla prescrizione. Il procedimento penale vede sul banco degli imputati l'architetto Ventura Monti all'epoca dirigente del Comune; l'imprenditore Roberto Bianconi; Nicola Di Nicola, amministratore unico della società Cosmo; Patrizia Marchetto, tecnico comunale e istruttore delle pratiche per il rilascio dei permessi; l'architetto Fiorella Abbenda; Luigi Paolelli, Stefano Gargano e Giovanni Passariello, tutti e tre funzionari del Comune di Latina ai quali vengono contestati a vario titolo i reati di lottizzazione abusiva e violazione di una serie di norme urbanistiche oltre al falso ideologico: di quest'ultimo capo di imputazione sono chiamati a rispondere soltanto l'ex dirigente di piazza del Popolo e i funzionari dell'amministrazione. Davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Francesco Valentini si è aperto il processo legato all'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano sulla costruzione del megastore sulla Pontina realizzato su un'area di oltre 32mila metri quadrati al quale nel luglio 2016 vennero apposti i sigilli da parte degli uomini del Nipaf. La struttura commerciale della società Mimosa Park è stata realizzata utilizzando l'area e parte della volumetria della ex Seranflex. In origine i proprietari avevano ottenuto dal Comune la sanatoria per la trasformazione dell'immobile in commerciale e la concessione edilizia per realizzare negozi ma secondo la Procura della Repubblica sia il condono che la concessione sarebbero illegittimi poiché basati su falsi presupposti. Sotto accusa dunque ci sono il permesso a costruire del 2009, con cui si autorizzava la demolizione e la ricostruzione dell'edificio preesistente e la variante con cui si autorizzava l'accorpamento di tale immobile a un altro che aveva destinazione residenziale, oltre che il via libera ad aree destinate a parcheggio in zona agricola, intervento che sarebbe in contrasto con il Piano regolatore e con la normativa regionale. Nell'udienza di ieri mattina il giudice ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Latina, rappresentato dall'avvocato Cinzia Mentullo, poi ha rinviato al 5 maggio prossimo quando verrà conferito al perito l'incarico per effettuare alcune trascrizioni delle intercettazioni telefoniche. Per quasi tutti gli imputati comunque - assistiti dagli avvocati Gianni Lauretti, Marco Pandozi, Tommaso Pietrocarlo, Francesco Pisani, Alessandro Farau e Francesco Pietricola - si profila la prescrizione per i reati legati alle violazioni urbanistiche, prescrizione che scatterebbe a giugno. A quel punto resterebbe in piedi soltanto l'accusa di falso.

