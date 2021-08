Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

SCUOLA

La Giunta comunale di Latina ha deliberato una variazione di bilancio per poter impegnare i 268.916,36 euro erogati dal Dipartimento per le politiche della famiglia tramite le Regioni e offrire al maggior numero possibile di bambini e bambine la possibilità di frequentare un centro estivo. I fondi - rende noto l'assessore alla pubblica istruzione Gianmarco Proietti - verranno impegnati per colonie gratuite per le famiglie in carico ai servizi sociali, fino a 60.000 euro; rimborsi alle famiglie per le spese sostenute per la frequenza dei centri estivi fino a 70.000 euro; contributi ai centri estivi per le spese sostenute fino a 40.000 euro e infine 20.000 euro per i centri estivi degli oratori e oltre 78.000 euro per l'acquisto di attrezzature che possano migliorare l'offerta educativa dei centri estivi comunali. Le famiglie che hanno mandato i propri figli nei centri estivi avranno dunque l'opportunità, tra il 1 e il 30 settembre, di presentare domanda di rimborso. Inoltre, coloro che non possono permettersi di anticipare la retta del centro estivo, rivolgendosi ai servizi sociali, potranno frequentare gratuitamente, per le prossime settimane e fino a metà settembre, uno dei centri presenti nell'elenco degli accreditati pubblicato sul sito del Comune. Tutto questo si aggiunge ai capitali già presenti in bilancio con i quali, il servizio Pubblica istruzione, ha finanziato l'assistenza specialistica garantendo quindi, anche nei centri privati, l'accompagnamento ai bambini più fragili.

Iniziativa simile anche a Sabaudia dove l'amministrazione comunale, ha aderito al progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione La scuola anche d'estate - un ponte per un nuovo inizio, sostenendo le iniziative avanzate dall'Istituto Cencelli volte a rafforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti. Il piano, prevede tre frasi dedicate al potenziamento degli apprendimenti, della socialità e un ultimo step (nel mese di settembre) di introduzione al nuovo anno scolastico. E' stato inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per l'assegnazione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo e di sussidi didattici digitali per gli alunni, delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021/2022.

Francesca Balestrieri

