26 Marzo 2021

L'OPERAZIONE

Un portone in ferro oltre la porta di ingresso di casa e sul perimetro esterno dell'abitazione telecamere puntate sul cortile. Così Antonio Di Silvio, detto Cavallo, aveva protetto il suo appartamento nel cuore del quartiere Nicolosi destando però i sospetti dei poliziotti della squadra volante che, nel corso di ripetuti servizi di controllo nel quartiere, hanno notato un via vai di persone. Così nella giornata di mercoledì è scattato il blitz, con l'arresto del nipote dell'uomo, anche lui Antonio Di Silvio, 22 anne, e di sua moglie Stefania De Silvio, 20enne. I due ragazzi sono stati sorpresi mentre armeggiavano vicino a uno stendino collocato nel cortile, sotto una finestra dell'appartamento su cui stata sistemata una grossa tenda. Il giovane aveva preso un borsello dalla tasca di un paio di jeans che erano stesi ad asciugare e lo aveva dato alla moglie che lo aveva a sua volta nascosto nel reggiseno. Dentro c'erano 30 grammi di cocaina. I poliziotti sono poi tornati nell'abitazione di Cavallo e hanno sequestrato l'intero impianto che era stato installato dentro e fuori all'appartamento. Il sospetto infatti è che fosse proprio lui a gestire lo spaccio dagli arresti domiciliari a cui era stato già sottoposto, utilizzando la videosorveglianza e un particolare sistema per non avere contatti diretti con gli acquirenti. Gli agenti hanno scoperto che in cucina aveva allestito una vera e propria sala di controllo dalla quale, attraverso un monitor e un videoregistratore, riusciva a vedere ciò che accadeva all'esterno della palazzina. Sorvegliava così le persone in transito, gli eventuali clienti dell'attività di spaccio e anche le pattuglie della polizia che si avvicinavano. Il sofisticato sistema di videosorveglianza è stato sequestrato e l'uomo al momento denunciato all'autorità giudiziaria. Sempre nello stesso quartiere le pattuglie hanno perlustrato le strade e gli esercizi commerciali, intervenendo in particolare in un negozio etnico di via Corridoni. Nell'area esterna era stato segnalato un assembramento di persone intente a bere alcolici in violazione della zona rossa.

La.Pe.

