12 Marzo 2021

COMUNE

La scuola del Gionchetto dell'istituto comprensivo Giovanni Cena con ogni probabilità non riaprirà entro l'anno scolastico in corso. Ci vorranno infatti almeno un paio di mesi per concludere procedure amministrative e lavori necessari per la messa in sicurezza, dopo che l'11 gennaio era stato avvertito odore di gasolio. Immediatamente studenti e personale erano stati spostati nel plesso principale della Cena, dove sono tuttora. Dopo i sopralluoghi e le successive ricerche negli archivi del Comune, si è infatti scoperto che, alla dismissione nel 1989 dell'impianto a gasolio per passare al metano, la cisterna è rimasta interrata. Elementi emersi ieri nel corso della commissione Trasparenza in cui a relazionare sono stati l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri e il dirigente, Micol Ayuso. «A seguito di un deterioramento o di un riempimento di acqua piovana della cisterna, si presume che residui di gasolio siano finiti in terreni limitrofi, creando un inquinamento da idrocarburi. Ora è iniziata la bonifica», ha spiegato Ranieri. L'acqua presente nel serbatoio è stata aspirata ma ora tutto il terreno circostante va rimosso da imprese specializzate. «La procedura sarà abbreviata, ritengo che i lavori si possano fare nei prossimi due mesi, verificheremo se sarà possibile riaprire prima dell'estate», ha spiegato la Ayuso.

An. Ap.

