Domenica 12 Settembre 2021

LA SITUAZIONE

Meno che dimezzati in 24 ore i nuovi contagi Covid in provincia di Latina. In base all'ultimo bollettino giornaliero della Asl, diffuso ieri, nella giornata di venerdì sono state rilevate altre 15 positività al Covid, a fronte di 436 tamponi processati. Nel precedente report i nuovi casi censiti erano stati 36. Aumentati invece i ricoveri: quattro segnalati nel bollettino di ieri e uno indicato nelle precedenti 24 ore. A livello regionale ieri 362 nuovi casi positivi, 16 in più rispetto la precedente rilevazione, mentre sono risultati in lieve diminuzione i ricoveri, 445 in totale, 12 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. La maggior concentrazione dei nuovi 15 contagi in provincia di Latina si è avuta a Fondi, con 6 positività. Tre nuovi casi a Monte San Biagio, due a Sezze, e uno nei comuni di Aprilia, Formia, Minturno e Terracina. Zero i decessi, 71 le guarigioni e 806 dosi di vaccino somministrate nella giornata di venerdì. Si tratta di un numero, quest'ultimo, in netto calo rispetto ai primi di settembre quando si era attestato intorno alle tremila inoculazioni al giorno. La discesa è iniziata il 5 settembre scorso, segno di una raggiunta alta percentuale di immunizzazioni. «Superato l'80% della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85%», ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Intanto, per il link della casa di cura di Lenola, dove nei giorni scorsi sono risultati positivi 39 ospiti e 13 operatori, la Asl di Latina in via precauzionale ha attivato il tele-monitoraggio.

R.Cam.

