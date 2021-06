Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

SABAUDIA

Procede a ritmi serrati la campagna vaccinale in provincia di Latina e ieri è stato inaugurato il nuovo hub vaccinale di Sabaudia presso la caserma Santa Barbara di Sabaudia, sede del Comando dell'Artiglieria Controaerei. Presenti al taglio del nastro l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato; il direttore della Asl di Latina, Silvia Cavalli; il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi; il comandante dell'Artiglieria Controaerei, il generale Fabrizio Argiolas, il coordinatore della campagna vaccinale della Asl di Latina, Loreto Bevilacqua e autorità civili e militari locali. Responsabile del nuovo hub che opererà dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.30 e il venerdì dalle 8 alle 12, è il maggiore Francesco Loreti Romantini. Verranno garantite 80 vaccinazioni al giorno. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite la piattaforma on line. Presso l'hub di Sabaudia viene somministrato il vaccino Pfizer. Personale militare e della Asl di Latina segue le persone che devono vaccinarsi nel corso di tutto il percorso.

«Dobbiamo correre più veloce della variante - ha commentato l'assessore D'Amato L'apertura di un hub in collaborazione con l'Esercito è importante perché ci consente di raggiungere ancor più celermente l'obbiettivo che ci siamo prefissati di vaccinare il 70% della popolazione in doppia dose entro l'8 agosto. Un obbiettivo ambizioso ma credibile. Grazie quindi agli operatori della Asl di Latina e a quelli militari».

«Ringrazio l'Esercito che ci ha ospitato per l'insediamento di questo hub e ringrazio il sindaco di Sabaudia che si è adoperata perché ci fosse questo centro vaccinale ha dichiarato la dottoressa Cavalli - Il luogo è bello, simbolico e molto confortevole per il cittadino». «Si è trattato di un grande gioco di squadra ha aggiunto il sindaco Gervasi Un grazie va a tutti coloro che in tempi brevissimi hanno realizzato questa meraviglia».

«Quando ho ricevuto questa richiesta ho immediatamente accettato la proposta racconta il generale Argiolas In linea con le disposizioni del Ministro della Difesa abbiamo voluto essere vicini alla città e alla provincia di Latina in questo particolare momento. Vogliamo fare la nostra parte e siamo felici di farla». La caserma ha aperto quindi le porte ai cittadini e la sua ubicazione in una località balneare potrebbe favorire la vaccinazione anche di persone che scelgono Sabaudia per le loro vacanze.

Ebe Pierini

