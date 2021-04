18 Aprile 2021

L'INIZIATIVA

Case in vendita a un euro: il Patto per il centro storico di Maenza entra nel vivo. Pubblicate sul sito del Comune le linee guida del progetto per la riqualificazione e la rivitalizzazione dell'antico borgo. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Claudio Sperduti attraverso una diretta Facebook alla quale hanno preso parte l'avvocato Alessandro Pucci, delegato del primo cittadino, al recupero del centro storico, Fabio Di Girolamo, consigliere comunale con delega all'Urbanistica, Lubiana Restaini, consigliera nazionale dell'Anci e presidente della Consulta dei piccoli Comuni di Anci Lazio, e Angelo Cacciotti della M3S. La conferenza da remoto è stata coordinata dal giornalista Luca Morazzano.

LO SCOPO

Il sindaco Sperduti ha subito chiarito lo scopo dell'iniziativa: «Si tratta di un vero e proprio patto per il centro storico, all'interno del quale ci sono edifici al limite dell'abitabilità, abbandonati da anni, ma anche immobili che mettono a rischio la pubblica incolumità perché a rischio crollo. Sono state già fatte ordinanze che impongono ai proprietari il ripristino della messa in sicurezza e ci sono situazioni in cui si registrano omessi pagamenti dell'Imu». Il sindaco ha ricordato la possibilità di usufruire dell'ecobonus 110%. «Si tratta di un'occasione da non perdere ha detto - per rimettersi in regola prima di andare incontro a procedimenti giudiziari anche di natura penale. Per questo motivo mi appello soprattutto ai proprietari di queste abitazioni abbandonate che se non hanno intenzione di occuparsene hanno la possibilità di cederle in favore di una ristrutturazione che possa favorire la rivitalizzazione del centro storico. Per anni abbiamo assistito al suo svuotamento da parte dei residenti che hanno preferito spostarsi nelle zone extraurbane. È tempo di invertire la tendenza per sviluppare anche nel nostro piccolo paese forme di economia legate al turismo collinare e culturale».

COME FUNZIONA

«Il progetto poggia su tre tipologie di soggetti ha spiegato Di Girolamo -: il Comune che fa solo da mediatore e che è portatore dell'interesse pubblico perseguendo la riqualificazione del centro storico; i proprietari interessati a cedere al prezzo di un euro nel caso in cui non avessero intenzione di effettuare interventi di ripristino; gli interessati all'acquisizione con obbligo di completare le opere di ristrutturazione entro tre anni e di assumersi gli oneri del rogito notarile». Il delegato all'Urbanistica del piccolo centro collinare sui Monti Lepini ha poi illustrato le linee guida per la gestione delle manifestazioni di interesse che possono essere esercitate attraverso il sito istituzionale del Comune di Maenza. «Una volta ricevuto il consenso formale da parte del titolare o di tutti i comproprietari dell'immobile, il Comune provvederà a mettere in vetrina la scheda del fabbricato, contenente le informazioni catastali, rilievi fotografici e quanto altro ha spiegato Di Girolamo - L'eventuale interessato potrà a questo punto formalizzare la propria manifestazione di interesse che resterà giacente per trenta giorni. Nel caso in cui, in questo arco temporale, si presentassero altri interessati verrebbe redatta una graduatoria con punteggio. L'immobile sarà ceduto al prezzo simbolico di un euro a chi avrà maggiore punteggio». Il punteggio viene assegnato in base al termine per la conclusione dei lavori proposta dall'acquirente, all'utilizzo o meno delle maestranze locali, la prelazione dei confinanti e l'acquisizione o meno della residenza presso il comune di Maenza.

Rita Cammarone

