Bilocale vista mare a un euro. Occasione irripetibile fino al 28 agosto prossimo. L'offerta di compravendita immobiliare è reale, ufficiale, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Maenza e rientra nel progetto di valorizzazione del piccolo centro lepino, denominato Un patto per il centro storico. Deliberato ad aprile scorso, in queste settimane è diventato operativo attraverso due manifestazioni di interesse a cedere altrettante unità abitative, da parte dei proprietari, al prezzo di un euro ciascuno. Si tratta di immobili che versano in stato di abbandono e che al momento risultano inagibili. Chi ha proprietà in queste condizioni e non ha possibilità di investire in ristrutturazione, può avere interesse a svendere al prezzo simbolico di un euro, sgravandosi degli oneri per il ripristino della messa in sicurezza e contribuendo al progetto di valorizzazione del centro storico.

Formalizzate il 24 luglio scorso, riguardano due immobili confinanti, in piazza Mazzini, che si affacciano entrambi a valle con vista sul promontorio del Circeo. Un potenziale non indifferente per gli appassionati di antichi borghi e panorami esclusivi. I dettagli delle due offerte sono pubblicati sul sito del Comune di Maenza nella sezione dedicata Un patto per il centro storico.

Una prima unità è di 51 metri quadrati, due locali, e si sviluppa al pianterreno, con accesso sulla piazza e finestra della camera vista mare. La seconda, 32 metri quadrati, ha due locali su due livelli distinti, uno dei quali sempre vista mare. Per entrambe le offerte sono state manifestazioni di interesse all'acquisto. C'è tempo fino al 28 agosto per farsi avanti. In caso di più istanze per una stessa offerta, si procederà alla formazione di una graduatoria di priorità secondo determinati criteri. In caso di punteggio equivalente si procederà per sorteggio. Saranno premiate, con punteggio maggiore ai fini della graduatoria, manifestazioni all'acquisto con impegno, ad esempio, a concludere i lavori di ristrutturazione entro sei mesi dal permesso piuttosto che entro tre anni.

La sfida lanciata dal sindaco Claudio Sperduti per la valorizzazione di Maenza, con il contributo del delegato all'Urbanistica Fabio Di Girolamo e del delegato al centro storico Alessandro Pucci, è simile a quella proposta in altri 37 comuni d'Italia, i più numerosi in Sicilia. «Vorrei sottolineare ha commentato il sindaco Sperduti - che a noi interessa ripopolare il centro storico, valorizzarlo e viverlo appieno. Questo significa che la compravendita a un euro non è un mezzo esclusivo, ma può risvegliare e incentivare anche libere trattative. L'importante è che si rimuovano situazioni di degrado in pieno centro. In questi giorni stava per essere formalizzata anche una terza offerta, ma alla fine c'è stato un accordo tra privati concluso a poche migliaia di euro. Va bene anche così».

Rita Cammarone

