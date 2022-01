Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:02

L'applicazione del decreto è il risultato di un lavoro durato oltre 5 anni che ha visto l'impegno non solo dell'Associazione Il Sorriso di Matilde ma anche di avvocati, parlamentari, federazioni e associazioni di categoria. «Resta ancora molto da fare per diffondere e applicare concretamente nei comprensori sciistici le regole sulla sicurezza, ma noi continueremo, in nome di Matilde - spiega Elisabetta De Biaggio - Condivido questo importante traguardo con tutti i nostri volontari, il nostro Testimonial Kristian Ghedina e coloro che ci hanno sostenuto e aiutato a raggiungerlo in questi anni, anche con le donazioni. L'associazione ha avuto un effetto risonante anche grazie agli altri progetti di solidarietà che abbiamo costruito per aiutare tutti i bambini che hanno bisogno, mettendo sempre l'amore al centro».

Tra le principali novità l'estensione dell'obbligo di un'assicurazione contestuale all'acquisto del biglietto per l'accesso alla pista, obbligo di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, defibrillatore semiautomatico vicino agli impianti. È inoltre istituita la figura del direttore delle piste che vigila sullo stato di sicurezza, responsabilità civile dei gestori dell'impianto per mancata osservanza delle regole.