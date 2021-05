22 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROGETTO

Importanti novità per la Casa della Musica di Latina, se ne parla da tanti anni e ora finalmente si è arrivati a un punto di svolta. Lo hanno spiegato Claudio Paradiso, presidente dell'associazione Dmi, dizionario della musica, il sindaco di Latina Damiano Coletta e l'assessore ai Lavori Pubblici Emilio Ranieri. Proprio ieri il Mibact ha reso nota la sua approvazione per il bando di progettazione. Ora si potrà dare vita a questo progetto a cui teniamo molto ha spiegato il sindaco di Latina, Damiano Coletta e sono molto soddisfatto perché è una grande opportunità. Anzi sto cercando altri finanziamenti a supporto di quello del Ministero per fare in modo che i lavori procedano più speditamente. Più volte abbiamo ribadito al Ministero l'importanza di avere un luogo deputato alla musica e all'arte. Ed effettivamente la Casa della musica di Latina conserva tesori unici. E' il caso della Salterio Arpa donata da Adis Pugliese, o delle bobine Rai, o anche delle 22 mila romanze con all'interno tutta la nascita della musica italiana: Tesori che esistono solo qui a Latina e oggetto di studi da parte di molti laureandi e ricercatori. Ma ora sorge un problema: Prima di vedere realizzata la Casa della Musica passerà molto tempo, ecco perché chiediamo al Comune un luogo dove ospitare tutte le nostre collezioni spiega Claudio Paradiso che dovranno essere sempre visionabili da chi ce lo chiede. Inoltre non avendo una sede aperta al pubblico, non possiamo partecipare ai bandi regionali e nazionali e in questo momento ne stanno uscendo tantissimi. Spero quindi che verrà attuato anche un piano B, intanto che il progetto della Casa della Musica va avanti. A spiegare come si procederà è l'assessore Emilio Ranieri: Questa approvazione, che porterà a un bando da 400 mila euro, non verrà valutato solo da noi, ma la collaborazione con il Mibact sarà diretta, inoltre lavorare e ristrutturare un edificio storico ci dà un maggiore vantaggio perché segue le linee indicate proprio dal Ministero che impone il vincolo della ristrutturazione, inoltre in base al Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) si prevede che i lavori siano finiti entro il 2026..

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA