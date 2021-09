Sabato 18 Settembre 2021, 05:02

L'INTERVENTO

Il Comune di Latina ha dato il via alla progettazione della Casa della Musica e delle arti presso l'ex Consorzio agrario. Dopo una gestazione lunga anni, vede quindi il via libera il progetto da 22.275.000 euro per il recupero di tutti gli immobili del complesso. In questo caso, si parla del primo stralcio funzionale, relativo al Dizionario della Musica in Italia, con un impegno di 3,5 milioni di euro di cui 2 milioni di euro finanziati dal Mibact con il piano strategico Grandi progetti beni culturali del 2019, e 1,5 milioni di euro dall'ente di piazza del Popolo. La finalità attuale è il restauro e riqualificazione di uno dei tre capannoni dell'ex Consorzio agrario di via Don Minzoni, quello a due piani che guarda verso il parcheggio su via Fratini.

DETERMINE

Pubblicata ieri la determina a contrarre per tre lotti suddivisi in Progettazione definitiva e esecutiva con relazioni specialistiche, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, da 379.570 euro; Collaudo tenico amministrativo e in corso d'opera, collaudo tecnico funzionale impianti e collaudo statico da 55.648 euro; Supporto al rup per la verifica della progettazione definitiva e esecutiva e per la validazione del progetto da 30.148 euro. Ora potranno partire le gare per l'affidamento di questi servizi, mentre è già stato allegato agli atti il documento preliminare di progettazione.

IL PROGETTO

L'intervento è relativo alla ristrutturazione dei capannoni dell'ex Consorzio agrario di via Don Minzoni, inquadrato però in una più vasta area, che include anche l'area di parcheggio tra via Roberto Fratini e via Nazario Sauro, «per ospitare - recita il progetto - promuovere, progettare concerti, convegni, conferenze, performance, e ogni altra attività utile alla crescita della città e del territorio, ma anche all'economia della cultura, al turismo culturale e alla formazione professionale dei giovani latinensi».

DIZIONARIO

Il primo stralcio è quello del Dizionario della musica italiana, iniziativa portata avanti da anni dal Maestro Claudio Paradiso, che sta raccogliendo milioni di pezzi sulla storia della musica: «Non vedo molti sogni che partono da un privato e che si realizzano, occorre avere molta pazienza, ma sono molto soddisfatto perché si inizia a intravvedere una svolta. Tutti vogliono donare qualcosa e ho 200 donazioni di archivi da tutta Italia in attesa, perché ormai lo spazio non basta più. L'archivio Ismez (Istituto per lo sviluppo musicale nel mezzogiorno) è già qui, come anche quello della Fondazione Bucchi o l'associazione San Giovanni a Mare di Gaeta. Arrivano da tutta Italia, ma anche a Latina si trovano pezzi rari: una signora mi ha contattato per donare un pianoforte che fu suonato da Giuseppe Verdi. Abbiamo ora 100mila audio tra nastri, e dischi, siamo secondi solo alla Discoteca di Stato, e poi manoscritti, spartiti autografi, fotografie, documenti unici e rari». «Parte oggi un progetto ambizioso per realizzare a Latina un polo musicale di eccellenza - ha scritto su Fb l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri - Latina merita un centro della musica di eccellenza. Latina città europea parte anche da qui».

Andrea Apruzzese

