17 Aprile 2021

IL PROBLEMA

Si è tenuto ieri mattina un incontro tra il sindaco di Latina Damiano Coletta, l'assessore Emilio Ranieri e le otto associazioni combattentistiche e d'arma che attualmente hanno la loro sede presso la Casa del Combattente in piazza San Marco a Latina, ma che l'Agenzia del Demanio ha intenzione di sfrattare entro sei mesi, probabilmente per fare posto a una nuova caserma dei Carabinieri. Le associazioni hanno chiesto l'intervento delle istituzioni pontine perché con questo passaggio verrebbe meno il senso con cui è nata, nel 1932, insieme a Littoria, la Casa del Combattente. Il primo cittadino ha già scritto all'Agenzia del Demanio e ieri ha ribadito il massimo impegno affinché sia mantenuto l'utilizzo dell'immobile da parte delle Associazioni di cui ho ascoltato le istanze. Sono convinto che si possa trovare una soluzione che rispetti la storia di quel luogo e tutto ciò che rappresenta per la città di Latina. I rappresentanti delle associazioni hanno spiegato al sindaco Coletta che quello di ieri Deve essere solo un punto di partenza e non certo di arrivo, per avere delucidazioni su una situazione che rischia di far perdere un altro pezzo di storia alla città di Latina. L'incontro spiegano - non può definirsi esaustivo e soddisfacente, rispetto alle richieste e alle aspettative delle associazioni. L'ottenimento della sospensione dei provvedimenti amministrativi di revoca delle concessioni d'uso, Deve essere considerato un risultato minimale e non conclusivo della problematica. Le otto associazioni hanno ribadito che la salvaguardia della destinazione d'uso originario della Casa del Combattente, Può essere garantita solo attraverso la definitiva acquisizione, in via esclusiva, dell'immobile al patrimonio comunale, per la portata che l'edificio di fondazione rappresenta per l'intera comunità cittadina di cui le Associazioni, attraverso le proprie attività, ne custodiscono la memoria storica promuovendone le finalità. Francesca Balestrieri

