«E' vero, abbiamo aumentato il costo degli abbonamenti della sosta, ma è vero anche che abbiamo distribuito 90mila euro di buoni spesa a famiglie poco abbienti e restituito 50mila euro di Tari». Difende la scelta della sua amministrazione il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che negli ultimi giorni è stato al centro delle critiche di Confconsumatori Latina e dell'Associazione pendolari in merito agli aumenti che hanno portato l'abbonamento residenti da 20 a 40 euro, l'abbonamento residenti Comuni limitrofi da 50 a 100 euro e l'abbonamento non residenti generico da 100 a 400 euro. Le associazioni ribadiscono «che questi aumenti sono ingiustificati». «La valutazione della giustizia sociale e dell'equità tributaria replica il sindaco Stefanelli vanno viste in senso complessivo. Diminuire le entrate dell'Ente significa diminuire la capacità di investire, l'appetibilità turistica e la qualità della vita. Occorre evitare che i soldi dei cittadini vengano utilizzati male. C'è il 10% dei cittadini in età di lavoro che prende il reddito di cittadinanza. Abbiamo varato un piano del fabbisogno di personale molto ambizioso, lo facciamo per aumentare le capacità dell'Ente di dare risposte al territorio».

