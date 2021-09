Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

In vista delle prossime amministrative scenderà nuovamente in campo per cercare di essere confermato sindaco il primo cittadino uscente Carlo Medici che, nei giorni scorsi, ha presentato il simbolo della sua lista Pontinia Città Ideale, con Carlo Medici sindaco.

«Il simbolo richiama lo stemma araldico del nostro Comune, caratterizzato dalla presenza di un albero di mele, evidente rimando alla vocazione agricola del territorio, la cui valorizzazione sarà uno dei cardini del nostro programma elettorale spiega il sindaco uscente - Nell'immagine, abbiamo deciso di rendere protagonista un albero di melo dalla forma antropomorfa, simile alla figura di una persona stilizzata.

Un albero, il nostro, che è libero di crescere e che rappresenta la valorizzazione della persona intesa come comunità e come individuo. Infine, la presenza di un uccello che spicca il volo. Lo fa guardando in alto, verso il futuro, quello che vogliamo garantire a Pontinia attraverso le nostre idee e i nostri progetti».

Anche il Movimento 5 Stelle di Pontinia ha annunciato la sua partecipazione alle elezioni. La certificazione da parte degli organi centrali del Movimento è arrivata ed è stato possibile comporre la lista dei candidati che sarà resa nota dopo che sarà depositata presso la sede comunale. Il candidato alla carica di sindaco sarà Pasqualino Pisano, attivista storico e tra i fondatori del Movimento 5 Stelle di Pontinia nel 2012.

I dettagli del programma saranno illustrati ai cittadini attraverso banchetti in piazza e social network . «Sia molto soddisfatti per aver ottenuto questa certificazionee poter mettere in pratica, o almeno provarci, le nostre idee e i nostri progetti spiega il candidato a sindaco Pasqualino Pisano Abbiamo d elle priorità come la viabilità e il superamento delle barriere architettoniche, il rilancio economico e culturale del paese e una gestione dei rifiuti che premi i cittadini virtuosi. Siamo gli uni ci che si presentanocon una vero simbolo politico conclude - Non ci mascheriamo dietro liste più o meno civiche, confondendoi cittadini».

