FORMIAUna lapide in marmo di epoca romana nel porticciolo Caposele di Formia. E' affiorata sulla scogliera interna dell'approdo turistico ed ha subito attirato la curiosità di un operatore portuale, che, consapevole di aver rinvenuto un reperto storico, ha immediatamente avvertito la Guardia Costiera. I militari, giunti sul posto, hanno accertato la presenza del manufatto storico, informando tempestivamente la Soprintendenza archeologica, che, dopo aver visionato alcuni fotogrammi del reperto, hanno subito ipotizzato il grande rilievo storico del reperto, riconducibile ad epoca romana. In base alle indicazioni fornite dagli archeologi della Soprintendenza, la Guardia Costiera ha quindi provveduto, con l'ausilio del sommozzatore Salvatore Gonzales, al recupero del reperto e alla successiva custodia presso la sede del Corpo, nel piazzale del molo Vespucci. A seguito di successivi approfondimenti, la Soprintendenza ha poi precisato con una nota che il reperto ritrovato nel porticciolo turistico Caposele è riconducibile ad un elemento lapideo di epoca romana, riconoscendo ancora le modanature della porzione terminale del cippo di marmo. Purtroppo l'eccessivo stato di dilavamento del reperto, dovuto alla lunga permanenza in mare, non ha reso possibile l'identificazione di eventuali incisioni. Con tutta probabilità la lapide di epoca romana è finita in mezzo alla scogliera del porticciolo Caposele in seguito alla violenta mareggiata che si è abbattuta alla fine di dicembre sul litorale formiano e che, pur causando non pochi problemi e disagi agli operatori portuali, ha permesso tuttavia il ritrovamento del reperto, che, come sottolinea la stessa Capitaneria di porto di Gaeta, «aggiunge un piccolo tassello per la conoscenza delle vicende storiche del territorio formiano».Sandro Gionti