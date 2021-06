L'INCHIESTA

Dovranno rispondere di intermediazione illecita per lo sfruttamento del lavoro e violazioni del testo unico degli stranieri in materia di lavoro i titolari di due aziende agricole e florovivaistiche del capoluogo pontino arrestati ad aprile dello scorso anno a conclusione di un'indagine della Squadra mobile di Latina e del commissariato di Fondi durata alcuni mesi. Ieri mattina il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Pierpaolo Bortone ha rinviato a giudizio Luciano De Pasquale e la moglie Roberta Albarello, Mariano, Lucia e Nunziata De Pasquale: i primi due erano stati raggiunti da ordinanza cautelare, gli altri tre da un provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Latina. L'inchiesta era partita su iniziativa dell'ufficio immigrazione della Questura, che aveva raccolto le dichiarazioni di uno dei braccianti indiani, senza permesso di soggiorno e senza contratto, costretto dalla necessità di sopravvivere e mantenere la sua famiglia rimasta in India ad accettare qualsiasi condizione, turni di lavoro massacranti e faticosi, anche notturni, senza giorni di riposo. Dai successivi servizi di osservazione erano arrivate le conferme della situazione di sfruttamento dei lavoratori non soltanto indiani ma anche dell'est Europa e italiani. I mezzi delle aziende, condotti da altri dipendenti, prelevavano i braccianti in alcuni punti di raccolta e li conducevano prima nell'azienda principale poi, una volta suddivisi in gruppi, sui campi, sempre stipati a bordo degli stessi furgoni. La giornata di lavoro durava 10 ore, per 26 giorni al mese, senza che venissero riconosciuti eventuali straordinari per le ulteriori ore prestate né copertura sanitaria o riposo settimanale. La paga giornaliera era di 30- 32 euro, per uno stipendio mensile che oscillava tra i 500 e gli 800 euro, corrispondente dunque a meno di 4 euro all'ora. I lavoratori vivevano in un clima di totale sottomissione e alcuni di loro, ascoltati dal giudice per le indagini preliminari in sede di incidente probatorio, hanno anche ritrattato parte delle dichiarazioni rese agli investigatori nell'immediatezza dell'arresto dei coniugi De Pasquale nel tentativo di ridimensionare le accuse a carico dei datori di lavoro. Ieri mattina il gup ha accolto la richiesta della Procura disponendo il rinvio a giudizio dei 5 indagati, assistiti dagli avvocati Nicola Ottaviani e Giuseppe Fevola. La prima udienza del processo il 19 settembre davanti al giudice monocratico Maria Assunta Fosso.

Elena Ganelli

