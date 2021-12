Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:02

COSA FARE

Questo 31 dicembre non è come quello dell'anno scorso, in cui il Lazio era in zona rossa e vigeva il coprifuoco. Eppure, anche se per il momento non c'è lockdown e le attività possono restare aperte, sono i cittadini a pensare che è meglio fare attenzione. A Latina il sentimento è lo stesso delle altre località italiane: a causa del numero sempre più alto dei contagi c'è stato un boom di disdette per Capodanno. Alla paura si aggiunge chi non può proprio muoversi dal suo appartamento perché si trova in quarantena. Ma cosa si può fare e cosa no nell'ultimo giorno del 2021?

CONCERTI, MUSEI E PATTINI

A Latina non sono previsti eventi in piazza per il 31 dicembre. La rassegna Natale Latina prevede però un appuntamento per il primo dell'anno in piazza del Popolo in cui si terrà il concerto del violinista Andrea Casta The Space Violin. Gli spettatori verranno proiettati nel 2235 con tanto di contenuti visual che garantiranno un viaggio metaforico tra paesaggi suggestivi, capolavori artistici e ricordi del lockdown. Resterà aperto fino alle 13 del 31 dicembre il Museo Cambellotti, per chi vuole dedicare l'ultimo giorno del 2021 ad un approfondimento sulla cultura dell'agro pontino. Sebbene non ci siano eventi particolari, in piazza del Popolo ci saranno le casette del Villaggio di Natale con vin brulé, rolletto alla nutella, panini e prodotti artigianali in vendita, oltre alla pista di pattinaggio. Chi opterà per una passeggiata in centro, dunque, dovrà ricordarsi di indossare la mascherina anche all'aperto e che è in vigore l'ordinanza del Comune che vieta l'utilizzo e l'accensione di botti, fuochi d'artificio, petardi e razzi. Il cinema Oxer e il cinema Corso di Latina chiuderanno invece il 31 per riaprire il primo di gennaio, con film di richiamo come House of Gucci che al momento è in testa nelle classifiche. Si entra solo con green pass, dunque con vaccino o certificato di tampone negativo.

RISTORANTI, TORNA L'ASPORTO

Per i ristoranti la situazione è crollata all'improvviso. Prima delle festività, infatti, stavano registrando una graduale ripresa e per i giorni rossi sul calendario era tutto pieno. Poi, a causa dell'incremento dei contagi, sono iniziate ad arrivare disdette una dietro l'altra. È lo stesso per ogni tipo di locale, dal ristorante elegante di pesce come Italo il Velletrano situato sul lungomare di Latina all'osteria come Giorgione di via Pastrengo. Che si mangino ostriche e champagne a lume di candela o carbonara con amici i latinensi al momento hanno preferito disdire ed evitare di trascorrere molte ore all'interno di un locale al chiuso. Sembra che preferiscano trascorrere la notte di San Silvestro in casa tra amici e parenti (non c'è limitazione al numero degli invitati) o con pochi intimi. Per salvare il salvabile ormai quasi tutti i ristoranti si stanno organizzando con menù di Capodanno da asporto o che vengono consegnati direttamente a domicilio, soluzioni che andavano molto di moda ai tempi del lockdown.

A differenza di quanto si può pensare, i prezzi non sono più bassi di quanto sarebbero se si andasse a mangiare seduti al ristorante: il prezzo dei menù proposti e pubblicizzati a Latina parte all'incirca da 50 euro a persona a salire, a meno che non si opti per chi prevede il menù alla carta o per i locali etnici, cinesi, indiani e giapponesi che hanno mantenuto i costi degli altri giorni dell'anno. Per chi non ha disdetto l'ultima cena dell'anno in presenza, restano in vigore le regole degli altri giorni e cioè che si accede ai locali solamente con green pass. Come annunciato dal Prefetto, saranno incrementati i controlli per verificare che non ci siano locali che trasformino la serata a tavola in discoteca, dal momento che le serate danzanti sono vietate.

Bianca Francavilla

