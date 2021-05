14 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







La colonna di fumo nero si vedeva da chilometri di distanza ed ha allarmato l'intera città di Sabaudia. Momenti di paura ieri in via di Colle Piuccio, a pochi metri dalla piccola chiesa di Sant'Andrea, una zona rurale dove sorgono diverse aziende agricole. Una delle più importanti è stata colpita da un incendio enorme che ha impegnato i vigili del fuoco per diverse ore.

L'allarme è scattato intorno alle 14, quando le fiamme si sono sviluppate rapidamente all'interno dell'azienda agricola, colpendo in particolare un capannone dove era sistemato materiale di vario genere. La struttura, dopo essere stata aggredita dalle fiamme, è crollata. Il vento ha probabilmente facilitato l'avanzamento delle fiamme che hanno minacciato anche le aree circostanti. Lungo e complesso l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati con quattro mezzi. Sul posto anche Guardia di Finanza, carabinieri e la polizia locale che ha provveduto a chiudere il traffico. Anche il sindaco Giada Gervasi è arrivata in via Colle Piuccio per valutare la situazione.

Il fumo nero ha destato preoccupazione per il rischio di combustione di materiale inquinante. Difficile stabilire l'origine del rogo che ha gravemente colpito l'azienda agricola della famiglia Bedin, molto conosciuta in zona perché impegnata da generazioni nella coltivazione della terra.

Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti e al momento non si esclude nessuna ipotesi. Fondamentali saranno i rilievi del personale specializzato dei vigili del fuoco, incaricato di stabilire l'origine dell'incendio. Non è escluso che il rogo possa essere partito dal concime custodito nell'area, facilmente infiammabile. Per fortuna i presenti sono riusciti a portare via il carburante agricolo prima che venisse raggiunto dalle fiamme.

M.Cusu.

