TERRACINA

A Terracina l'urbanistica è di nuovo sotto i riflettori delle autorità. Questa volta accesi sulla trasformazione, ancora in corso d'opera, dell'immobile che ha a lungo ospitato l'albergo Lido e il ristorante L'Astice, nelle intenzioni dell'attuale proprietà destinato ad accogliere una serie di appartamenti.

Il relativo cantiere è stato aperto negli ultimi tempi in via Giosuè Carducci, che si estende lungo una delle traverse di viale della Vittoria, in pieno centro urbano. Di recente, la particella interessata dai lavori è stata visitata dai carabinieri forestali della Stazione locale. Con i militari coordinati dal maresciallo Emanuela Moroni che, nel corso del sopralluogo, hanno rinvenuto una gran quantità di materiale edile di risulta accatastato in maniera irregolare. Si trattava di parte dei residui delle operazioni di demolizione effettuate per cambiare volto allo stabile. A causa di quella gestione difforme gli uomini dell'Arma hanno elevato una sanzione da migliaia d'euro nei confronti della società esecutrice del rifacimento, che è anche la stessa proprietaria dell'immobile, mentre il rappresentante legale è stato denunciato per il reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali. Come accennato in apertura, intanto si lavora su un altro fronte: secondo le ricostruzioni i carabinieri stanno effettuando degli accertamenti documentali sulla liceità del cambio di destinazione d'uso - con realizzazione di nuove opere - del manufatto che ospitava albergo e ristorante, attività entrambe chiuse da qualche anno. L'obiettivo è capire se, così com'è stato predisposto il progetto, a livello tecnico-procedurale il mutamento edilizio in atto sia effettivamente conforme alla disciplina urbanistica vigente.

Mirko Macaro

