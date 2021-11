Venerdì 5 Novembre 2021, 05:03

LA CANDIDATURA

Un altro passo in avanti per il riconoscimento delle Rappresentazioni delle Passioni di Cristo quale patrimonio immateriale dell'Unesco. Sarà la città di Sezze, infatti, nel 2023 ad ospitare la riunione della Rete dei sindaci delle città italiane in cui si tengono le più importanti rievocazioni della Passione di Cristo. L'organismo è composto da circa trenta primi cittadini ed è presieduto dal sindaco di Caltanissetta. «Una strada iniziata nel 2013 spiega il regista Piero Formicuccia e che è alle battute finali. Nell'ultima assemblea che si è svolta a Viterbo abbiamo messo a punto alcuni elementi utili alla candidatura e proprio in quella occasione ci siamo candidati a ospitare la rete sindaci. Coinvolgere le istituzioni, a questo punto, è fondamentale», spiega il regista. Il complesso percorso di candidatura è iniziato infatti 8 anni fa, da allora sono state effettuate numerose attività e iniziative per definire, insieme all'antropologa catalogatrice Luisa Vietri, le linee guida della catalogazione, allo scopo di condividere consapevolmente il percorso di valorizzazione nazionale ed internazionale, istituito con l'art.18 dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale del 2003. E Sezze crede molto in questo riconoscimento: «Abbiamo lavorato tanto per produrre tutta la documentazione necessaria, ora siamo al passo finale. Sapere che Sezze può essere considerata un bene dell'Unesco è un grande orgoglio. La categoria dei beni Immateriali è stata aggiunta da poco ed è chiaramente una novità». La riunione a Viterbo si è svolta la scorsa settimana e in quella sede è stata approvata la proposta presentata dal presidente dell'Associazione Passione di Cristo di Sezze, Elio Magagnoli, che prevede, appunto, che la periodica riunione della Rete dei Sindaci si svolga in contemporanea con l'assemblea annuale dell'Europassione per l'Italia. Nella primavera del 2023, la cittadina ospiterà dunque anche l'assemblea dell'Europassione per l'Italia. E non è un caso: «L'Associazione della Passione di Cristo di Sezze in quella occasione celebrerà i 90 anni della fondazione e della prima rievocazione contemporanea della Passione, occasione in vista della quale il sodalizio setino sta programmando una ulteriore serie di eventi». «Sarà un onore poter ospitare a Sezze la riunione annuale della Rete dei sindaci ha detto il presidente Elio Magagnoli - Riteniamo sia importante unire l'aspetto istituzionale a quello culturale e associativo, per dare maggiore consistenza alle attività in essere nel percorso per la candidatura Unesco». «Noi stiamo trainando questo percorso, le persone che si stanno interessando di questa operazione ce lo stanno riconoscendo e aver approvato Sezze come luogo della rete dei sindaci è un passo molto importante», conclude Formicuccia. Il presidente dell'associazione ha informato dell'esito dell'incontro di Viterbo anche il neo sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che ha espresso il suo apprezzamento.

Francesca Balestrieri

