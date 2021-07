Domenica 11 Luglio 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

Coalizione larga e unità sì, ma il candidato sindaco di Latina per il centrodestra, spetta esprimerlo alla Lega. Gli eletti e i rappresentanti pontini del partito di Matteo Salvini si sono incontrati ieri, insieme al sottosegretario Claudio Durigon, che sta guidando le trattative con FdI e FI per il candidato sindaco. In una nota, la Lega definisce quella di ieri «una lunga e articolata riunione programmatica e organizzativa per le elezioni nel Comune di Latina, con la partecipazione degli eletti della Lega nelle varie istituzioni locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee, insieme al coordinatore regionale e sottosegretario all'Economia e finanze, Claudio Durigon». In particolare, si è trattato di «un incontro per fare il punto sui programmi e sulle iniziative in vista dell'imminente appuntamento amministrativo che vedrà la Lega protagonista. Proprio in quest'ottica, si è ribadito in maniera unanime che il candidato sindaco nel capoluogo deve essere indicato dal partito di Salvini, nella logica di tenere unita tutta la coalizione del centrodestra e delle liste civiche. Questo è stato il mandato chiaro che gli eletti hanno dato al coordinatore regionale del partito».

Da mesi ormai i tre partiti che compongono la coalizione di centrodestra sono impegnati nella trattativa per scegliere il candidato sindaco del capoluogo: in testa, fino a poche ore fa, c'erano Cesare Bruni, Vincenzo Zaccheo e Giovanna Miele. Su quest'ultimo nome in particolare la Lega continua a insistere, nonostante il passo indietro, due settimane fa, della stessa Miele. Durigon infatti conta sempre di riuscire a far convergere sul suo nome anche gli altri partiti, e, forte di un'intesa, di far cambiare idea alla consigliera comunale. FDI Ma da Fratelli d'Italia c'è chi dice no: «Noi stiamo portando avanti un lavoro sul programma, da presentare a Latina città, e sono convinto che a breve si risolveranno le diatribe - spiega il vice coordinatore regionale di FdI, Enrico Tiero - ma in una coalizione si devono rispettare le regole. Latina è un capoluogo di provincia che deve spettare a FdI, che nel Lazio non ne ha neanche uno, al contrario di FI e Lega. Inoltre, i sondaggi, commissionati dalla Lega stessa, ci danno come partito di maggioranza relativa sul territorio, così come siamo il gruppo consiliare più ampio nell'assise di Latina». Tiero insiste però anche sul tema dell'unità e non ha dubbi che «Latina sarà discussa a livello nazionale, all'inizio della prossima settimana (domani, con ogni probabilità, ndr): è legittimo chiedere, ma quando c'è un'alleanza, le regole vanno rispettate». Centrale però resta il programma di coalizione, che «da qui a dieci anni definirà lo sviluppo della città, come vogliamo che sia la Latina del futuro. Ci sono dei passi, da concordare con le forze economiche della città, affinché il programma sia il più condiviso possibile».

MELONI A LATINA

FdI è inoltre in queste ore impegnata a organizzare l'arrivo a Latina della leader nazionale, Giorgia Meloni, per la presentazione del suo libro Io sono Giorgia, il 16 luglio presso il Campo Coni di via Botticelli, occasione in cui il candidato dovrebbe essere ormai definito.

Andrea Apruzzese

