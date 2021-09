Domenica 26 Settembre 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

L'utilizzo dei fondi del Pnrr; lo sviluppo della macchina amministrativa; le opportunità per i giovani pontini; la riqualificazione della Marina in chiave turistica; ma anche la difesa di quanto fatto in precedenza, e le risposte agli attacchi.

Ecco i temi principali, affrontati nel confronto tra i nove candidati sindaco di Latina, organizzato ieri dall'Ucid. Una rapida pulita al microfono a ogni cambio di intervento, tre minuti a testa per presentarsi nella prima tornata e cinque nella seconda per presentare il proprio programma. La domanda, della moderatrice Simona Mulè, spazia dai fondi del Pnrr allo sviluppo della città fino ai punti da svolgere nei primi 100 giorni. In ordine alfabetico Andrea Ambrosetti (Pci) parla di «verifica dello stato del bilancio per svolgere subito le manutenzioni di scuole e strade; potenziare l'offerta di musei e biblioteche; incrementare la raccolta differenziata; recuperare l'evasione tributaria per abbassare la pressione fiscale; un nuovo Prg per una Latina più sostenibile; utilizzo dei fondi del Pnrr per risolvere i problemi del lavoro». Secondo Gianluca Bono (M5S), «occorre ottimizzare il rapporto tra pubblico e privato, e pensare ai giovani, con borse di studio per mantenere qui i nostri cervelli e contemporaneamente avere progetti da sviluppare; i giovani possono anche rappresentare una grande risorsa per il terzo settore, impiegandoli a cifre giuste». Per Antonio Bottoni (Siamo Latina, Fiamma tricolore e Legalità e sicurezza), «Latina ha le chance per essere capitale europea della cultura, opportunità per dare lavoro e sviluppo», mentre nei primi 100 giorni penserebbe a «decoro e sicurezza dei cittadini»; Bottoni ha inoltre criticato il fatto che la maggioranza abbia approvato la variante del Mol in periodo elettorale, annunciando «un esposto in Procura se sarà approvata dal Consiglio».

Damiano Coletta (Lbc, Pd, Riguardas Latina, Latina 2032), sindaco uscente, ha ribattuto che «Latina è prima nel Lazio per efficienza e trasparenza e decima in Italia per la gestione del personale; nei primi 100 giorni metteremo in sicurezza l'ente, anche rispetto alla richiesta in appello di Metrolatina di 31 milioni di euro di risarcimento, un debito che arriva dal passato come i 30 milioni di euro di fallimento di Latina Ambiente. Il teatro, in cui abbiamo dovuto recuperare 30 anni di lavori non fatti, riaprirà entro un mese, come abbiamo recuperato i fondi per la Casa della Musica, abbiamo affidato Rio Martino, apriremo lo skate park entro l'anno. Abbiamo avviato il progetto delle Vele in Q4 e Q5 e l'ex Icos, che qualcuno aveva comprato, verrà giù, e costerà 900mila euro abbatterlo. Per il Pnrr abbiamo tra 70 e 100 milioni di euro di progetti: uno, il Distretto della salute, lo presenteremo domani».

Tonino Mancino (Sinistra italiana), lancia l'allarme: «I sindaci e le amministrazioni non sono pronte a gestire il Pnrr», mentre Annalisa Muzio (Fare Latina) intende «istituire una delega alla semplificazione amministrativa per facilitare le procedure burocratiche, e puntare per lo sviluppo su centro storico, borghi, marina, e approvare un nuovo piano del commercio; turismo, università e cultura devono essere un sistema integrato».

Sergio Sciaudone (Solidarietà sociale) si concentra su «turismo storico che metta in rete tutti i siti archeologici, con agriturismi in casali e stalle coloniche», e «sviluppo dell'agricoltura, vietando i pesticidi». Vincenzo Zaccheo (centrodestra), «il nucleo di fondazione della città deve essere un incubatore culturale, dedicando Palazzo a sede dell'università; a Latina potremmo portare anche la Scuola della pubblica amministrazione, sul modello francese», mentre vede «nella Marina la vera prospettiva di sviluppo della città». Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani Sindaco), parla di «sviluppo dell'imprenditoria, legato alle opportunità per l'occupazione, soprattutto giovanile; bisogna allineare il piano del commercio con il piano urbanistico, dare una destinazione urbanistica all'area delle terme; le prime tre cose da fare saranno assumere dipendenti comunali, applicare un concetto di cultura diffusa, utilizzare i fondi del Pnrr per l'impiantistica dei rifiuti».

Andrea Apruzzese

