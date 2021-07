Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

L'EMERGENZA

Ancora sotto stretta osservazione il primo cluster estivo registrato in una struttura turistica della provincia. Parliamo del camping Sant'Anastasia di Fondi, dove i contagi accertati sono saliti a 15, tra i primi nove dalla Asl e altri contatti stretti già ripartiti. Lo screening di mercoledì è stato in larga parte disertato dai turisti presenti, meno di 200 infatti si sono sottoposti ai tamponi su 554 totali e a questi si sono aggiunti tutti gli operatori per complessivi 247 test effettuati, tutti risultati negativi. Ma il dipartimento di prevenzione ha continuato senza sosta a lavorare al tracciamento riuscendo così a circoscrivere un po' di più il quadro di rischio e a definire meglio la situazione. Incrociando infatti i dati con altre aziende sanitarie fuori provincia è stato possibile risalire a tutti i contatti diretti dei primi positivi, individuando così un nutrito gruppo di turisti ancora presenti nella struttura e potenzialmente a rischio di aver contratto il covid. Così è scattata una vacanza in quarantena per 63 persone, 60 ospiti e tre operatori. I turisti dovranno restare nelle rispettive roulotte o camper e avranno a disposizione servizi igienici dedicati. Lunedì prossimo, 2 luglio, le squadre della Asl torneranno per fare i tamponi di controllo a tutti, sperando che questa volta l'adesione sia più massiccia della precedente. Un appello in questo senso è arrivato anche dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, che si è soffermato proprio sul cluster estivo di Fondi: E' necessario che vengano fatti i tamponi a tutti gli utenti individuati. Rivolgo un invito a sottoporsi ai test e ad aiutare i nostri operatori nell'attività di tracciamento. Restano sospese nel camping tutte le attività di aggregazione, come l'animazione e la piscina, e la struttura ricettiva di Fondi è di fatto chiusa a nuovi ingressi di ospiti. Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha predisposto una specifica ordinanza, che in diversi punti prescrive tutte le misure di sicurezza da adottare all'interno, tra cui la sospensione di spettacoli e animazione per sette giorni, la sanificazione delle piazzole occupate dalle famiglie risultate contagiate, l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi pubblici e il divieto assoluto di ogni forma di assembramento. Resta aperto il supermercato così come bar e ristoranti ma rispettando rigorosamente il distanziamento e privilegiando l'asporto. E' stata inoltre disposta la sanificazione straordinaria, più volte al giorno, dei bagni pubblici, sono stati individuati locali per l'isolamento di eventuali altri casi positivi e sarà misurata la temperatura in entrata e in uscita. Il sospetto della Asl è che i casi positivi scoperti a Fondi siano da variante Delta ma per avere un riscontro certo sarà necessario attendere i risultati delle analisi dello Spallanzani sui campioni già inviati.

Laura Pesino

