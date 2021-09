Venerdì 17 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

Vincenzo Zaccheo il candidato sindaco che prevede di spendere di più in campagna elettorale, ma le sue liste saranno molto parsimoniose; Damiano Coletta quello le cui liste impegneranno più risorse; Sergio Sciaudone il più economo.

LE CIFRE

È questa la fotografia che emerge dai bilanci di previsione di liste e candidati, pubblicati ieri dal Comune di Latina, insieme ai rispettivi programmi. Un obbligo previsto per legge, cui, una volta finita la giostra elettorale, corrisponderà anche il consuntivo, ovvero le spese effettivamente sostenute. Ma vediamo le cifre, dalle maggiori alle minori. Zaccheo, candidato per le 7 liste di centrodestra, prevede di spendere per la propria campagna elettorale ben 161.850 euro (nulla, in confronto ai 250mila euro di previsione di Giovanni Di Giorgi del 2011, che detiene ancora il record). Di questi, 124.500 euro per pubblicità e propaganda, e 37mila per spese forfettarie come l'affitto della sede elettorale, viaggi, soggiorni, telefonia (9.300 euro solo di quest'ultima); le entrate sono dai sostenitori (40mila euro) dal comitato elettorale (50mila euro), da partiti e organizzazioni (70mila euro); il contributo personale è di appena 1.850 euro. Ma alcune delle sue liste si impegneranno per molto meno e spicca tra tutte Forza Italia, partito che un tempo era una corazzata elettorale: 2mila euro; ci sono poi Udc (2.400 euro), Cambiamo (2.400 euro), Vola Latina (2.400 euro), con prestampati quasi identici. Altre liste invece si impegneranno di più: Lega (15mila euro); Latina nel cuore (13.150 euro); FdI (10.400 euro).

Diverso è il caso di Damiano Coletta, sindaco uscente, ricandidato per Lbc e Pd. Il candidato prevederà di spendere per la propria campagna circa la metà: 91.300 euro, di cui la gran parte sempre per propaganda e pubblicità (71mila euro), che entreranno da sostenitori (56.300 euro), comitato elettorale (10mila euro), partiti e organizzazioni (15mila euro); di contributo personale, ci mette 10mila euro. Per quanto riguarda le sue liste, Lbc impegna 31.500 euro, Per Latina 2032 18.500 euro, Riguarda Latina 9mila euro, il Pd 6.200 euro.

Antonio Bottoni presenta un preventivo di 40mila euro per la lista Siamo Latina, di 30.300 per la lista Legalità e sicurezza, di 3.300 euro per la Fiamma Tricolore.

Pari a 40mila euro è la dichiarazione di Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani Sindaco), di cui 25mila solo di stampa manifesti e programma; le entrate deriveranno dai sostenitori (25mila euro), da partiti e organizzazioni (10mila) mentre il suo contributo personale sarà di 5mila. Per Gianluca Bono (M5S) è disponibile al momento la previsione di spesa della lista, Movimento 2050, pari a 9mila euro. Annalisa Muzio (Fare Latina e Ple) spenderà 5.915 euro, derivanti tutti dai sostenitori; per quanto riguarda le sue liste, Fare Latina spenderà 1.170 euro, mentre il Ple 6.400. Andrea Ambrosetti (Pci) presenta una dichiarazione di 2.100 euro per se stesso e i candidati. Chiude Sergio Sciaudone, con un preventivo di 1.500 euro. Non pervenuto infine Giuseppe Antonio Mancino, che ha pubblicato solo il programma.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA