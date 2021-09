Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Una rete criminale che si stava instaurando a Firenze e che puntava a mettere le mani sui finanziamenti covid è stata stroncata sul nascere da una maxi operazione condotta dalla polizia di Stato e dalla guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione nazionale antimafia. Dal capoluogo toscano e dalla provincia di Salerno i tentacoli della criminalità organizzata hanno toccato anche altre province, tra cui Prato, Verona, Potenza e anche a Latina. Tredici arresti in tutto, di cui sette in carcere e tre ai domiciliari a cui si aggiungono due provvedimenti di interdizione dall'esercizio di attività professionali e diversi altri indagati a piede libero, tra cui il titolare di una nota pizzeria di San Felice Circeo residente nel capoluogo pontino. I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ed esplosivi, violazione della normativa in materia di immigrazione, indebita percezione di erogazione pubblica, riciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Un'attività investigativa, quella coordinata dal sostituto procuratore distrettuale di Firenze Leopoldo De Gregorio, iniziata a luglio del 2020, che ha permesso di accertare come due fratelli, Michele e Luigi Cuomo, di 41 e 39 anni, entrambi originari di Nocera Inferiore, avessero avviato una nuova organizzazione criminale a Firenze allo scopo di agevolare l'attività dell'omonimo clan di camorra di Nocera Inferiore. Al centro dell'indagine c'è il ristorante Pizza Cozze e Babà nei pressi della Leopolda, che era stata acquisita durante le prime fasi della pandemia Covid e di fatto era diventata la sede in cui quotidianamente i membri dell'associazione si incontravano, stoccavano e ricettavano tutti i beni provento di attività illegali.

Il 23 febbraio scorso, proprio davanti alla pizzeria di Firenze, era stata fatta esplodere una bomba dal gruppo rivale. Nella lunga serie di reati contestati agli indagati compare anche l'accusa di aver fatto entrare cittadini extracomunitari provenienti dal Bangladesh sfruttando il Dpcm del 7 luglio 2020, «avendo così agito in quanto per ogni pratica di falsa assunzione gli stessi si sono fatti consegnare non meno di 1.500 euro, predisponendo falsi contratti di assunzione indicando quale presunto luogo ove gli stessi avrebbero svolto la propria attività lavorativa il ristorante Pizza Cozze e Babà di Firenze o altri locali forniti al solo scopo di consentire la presentazione delle domande». Fra gli indagati per questo reato c'è anche Diodato Civale, trasferitosi a Latina nel 1998 e ufficialmente titolare della pizzeria Pizza Cozze e Babà aperta a San Felice Circeo nel 2013. Civale, classe 1964 e anche lui originario di Nocera Inferiore, non è destinatario di nessuna misura cautelare ma risulta indagato a piede libero e proprio a suo carico sono scattate ieri le perquisizioni che riguardano il capoluogo pontino.

La.Pe.

