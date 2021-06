Brutta disavventura ieri pomeriggio per un ragazzo di San Felice Circeo che fortunatamente non ha avuto conseguenze più gravi. Un diciottenne del posto stava percorrendo via del Faro a bordo del suo scooter procedendo dietro un camion che trasportava potature di albero e sfalci. All'improvviso un ramo è caduto dal mezzo ed ha colpito il giovane sanfeliciano che non è riuscito ad evitare l'impatto. Il ragazzo ha riportato delle ferite non gravi ed in particolare un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita. Di sicuro per lui un grande spavento quando si è visto piombare addosso dall'alto un ramo che lo ha colpito. È stato immediatamente trasportato in autoambulanza all'ospedale Fiorini di Terracina per gli accertamenti di rito e per scongiurare lesioni più gravi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di San Felice Circeo, guidati dal comandante Antonio Mancini, che hanno effettuato i rilievi necessari. L'incidente è avvenuto su via del Faro che mostra una certa pendenza e questo può aver favorito la caduta del ramo. Spetterà ora ai militari dell'Arma stabilire quanto accaduto.

E.Pie.

