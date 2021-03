10 Marzo 2021

L'INCIDENTE

Disagi sulla Pontina nella mattinata di ieri per un tir che ha sbandato a causa della pioggia e si è messo di traverso, occupando tutto lo spazio di una carreggiata e parzialmente quello dell'altra. Erano circa le 9,30 e da ore pioveva forte. L'autista ha perso il controllo della motrice e, sbandando, ha sfondato il new jersey bloccando la circolazione in entrambi i sensi. L'uomo che era alla guida del tir è rimasto lievemente ferito: i medici del pronto soccorso hanno stabilito per lui una prognosi di nove giorni. L'incidente si è verificato al confine tra Latina e Cisterna, tra il cavalcavia pedonale e lo svincolo di Borgo Bainsizza. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Aprili che ha deviato il traffico sulla complanare e fatto defluire l'intenso flusso di veicoli su strade alternative. Probabilmente l'incidente è stato causato da una delle buche che si erano riaperte a causa del nubifragio (poi riparate con un asfalto a presa rapida) o del manto stradale viscido. Gli agenti della polstrada hanno anche effettuato tutti gli accertamenti del caso sul tir ed hanno accertato che i limiti di velocità erano rispettati (viaggiava a circa 60 chilometri orari) ed anche il tachigrafo era in regola.

Ste.Bel.

