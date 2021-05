19 Maggio 2021

PONTINIA

Sarà un'indagine lunga e complessa quella sulla morte di un migrante africano, trovato senza vita all'interno di un container che trasportava cocomeri a Pontinia. La vittima non è stata ancora identificata e sarà difficile dare un nome al cadavere dell'uomo di circa trent'anni: i carabinieri non hanno trovato nulla che potesse dare indicazioni utili all'identificazione, nessun biglietto, nessun oggetto in grado di indirizzare le indagini.

Il container è stato posto sotto sequestro così come tutta la documentazione relativa al viaggio che ha intrapreso il mezzo, partendo da Tunisi fino ad arrivare a Civitavecchia e poi, come ultima destinazione, l'azienda del gruppo San Lidano che ha sede sulla Migliara 47 a Pontinia.

Qui, lunedì pomeriggio, la macabra scoperta: gli operai hanno visto il corpo sommerso dai cocomeri mentre scaricavano la frutta destinata al mercato ortofrutticolo. I testimoni parlano di una piccola porzione di cadavere notata dal personale che ha immediatamente allertato i soccorsi, prima il 118 e poi i carabinieri. Il corpo era quasi interamente coperto dai cocomeri, il che porta a formulare una serie di ipotesi in merito alle cause del decesso. La temperatura del mezzo non era bassa, circa venti gradi, dunque è più probabile che l'uomo sia morto per asfissia oppure per essere stato schiacciato dall'enorme carico del mezzo pesante.

Il medico legale ha effettuato un primo esame esterno dal quale non sono emersi segni evidenti di violenze, il che rende meno probabile l'ipotesi di omicidio, che comunque non viene esclusa in questa prima fase di indagini.

GLI ESAMI TECNICI

Sarà l'autopsia a fornire un quadro più dettagliato in grado di indirizzare gli investigatori verso ipotesi concrete. Prima però i carabinieri intendono ultimare altri accertamenti tecnici. Per questo, dopo il ritrovamento del cadavere, a Pontinia sono arrivati gli specialisti della Scientifica che hanno acquisito una serie di elementi ora al vaglio. Dalle tracce potranno forse emergere indicazioni utili che poi saranno valutate insieme a quanto scriverà nella relazione tecnica il medico legale dopo aver effettuato l'autopsia.

TUNISIA

I carabinieri hanno immediatamente contattato il consolato tunisino per avviare l'iter con il Paese dal quale il container è partito. Non è detto che la vittima sia di nazionalità tunisina, potrebbe provenire da altri Paesi africani e aver tentato di raggiungere l'Europa attraverso il container di cocomeri. Si indagherà per scoprire se l'uomo è stato aiutato da qualcuno a intrufolarsi pericolosamente all'interno del mezzo per il trasporto merci, tentando una traversata ad altissimo rischio. Di sicuro il trasportatore che ha agganciato il container a Civitavecchia era totalmente all'oscuro della presenza del cadavere, anche perché i container sono sigillati e non vengono aperti dopo lo sbarco, a meno che non ci siano motivazioni particolari o ispezioni da eseguire.

Marco Cusumano

