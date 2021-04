8 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'ALLARME

Aumento delle procedure di sanificazione e valutazione della possibilità di eseguire direttamente i tamponi ambientali. Csc Mobilità, il gestore del servizio di trasporto pubblico del Comune di Latina, ha assunto immediate contromisure, dopo la scoperta, a bordo di un unico mezzo tra tutti quelli in servizio, di tracce di coronavirus, nell'ambito delle verifiche svolte dal Nas dei Carabinieri in tutta Italia.

«Premetto che i mezzi vengono sanificati tutti i giorni e igienizzati a ogni turno - esordisce Claudio Miele, responsabile operativo del servizio di Csc - da parte dei Nas ci sono stati due momenti di verifica: il primo si è svolto presso le autolinee, in cui è stata controllata la corretta applicazione delle misure a bordo, quindi la presenza di distanziamento, igienizzanti, cartellonistica, risultando tutto regolare. Il secondo momento è stata la verifica con tamponi ambientali presso il deposito. Sono stati effettuati nove tamponi totali su tre mezzi, ovvero tre tamponi per ogni mezzo. Su uno di questi mezzi, un tampone è risultato negativo e due sono risultati positivi».

Miele precisa come «un mezzo chiuso in deposito a fine turno non è detto che non venga toccato: può avere bisogno di manutenzione, di controlli, o anche semplicemente di fare il pieno di carburante. Sono in corso le verifiche». Per l'immediato futuro, «sono state aumentate le procedure di sanificazione, invitando tutto il personale a porre maggiore attenzione». Come avviene la sanificazione? «Le sanificazioni vengono svolte da una ditta incaricata, specializzata nel settore, che usa prodotti acquistati e forniti da noi, approvati dalla Asl. Così siamo certi dei prodotti usati. Sono procedure che abbiamo ulteriormente concordato con i Nas, alla luce del fatto che saranno effettuati anche nuovi tamponi. In futuro, ci organizzeremo per svolgere direttamente noi i tamponi ambientali, ma non è una procedura semplice: valuteremo insieme ai Nas quale modalità usare».

La vicenda dei tamponi positivi è venuta a cadere in un momento difficile per il trasporto pubblico. «Il quadro - afferma Miele - è talmente drammatico da mettere in crisi il contratto stesso, l'azienda non riesce a sopravvivere con tutto il contributo regionale, occorrono ristori rispetto al calo del traffico».

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA