IL CASOSul web circolano immagini di bus apparentemente sovraffollati e subito scoppia la polemica. È successo ieri a Latina, dove un utente su Facebook ha pubblicato una fotografia di un autobus della linea Latina-Latina Scalo delle ore 8.15 in cui apparivano molti passeggeri a bordo. Immagine ripresa con commenti che denunciavano assembramenti e mancanza di distanziamento a bordo. Subito è giunta la risposta dell'assessore ai Trasporti del Comune di Latina, Dario Bellini, che ha chiarito, numeri alla mano: «La situazione del trasporto pubblico è assolutamente normale, le corse viaggiano tutte sotto il 50% della capienza massima dei mezzi. In particolare, la corsa delle 8.15 aveva a bordo 56 passeggeri, contati con il contapasseggeri». Tutto regolare quindi, in attesa che da lunedì 18 gennaio prenda il via l'annunciata implementazione delle corse, in particolare per le tratte scolastiche. Implementazione che sarebbe dovuta iniziare ieri, ma che è stata rinviata al 18 per il concomitante rinvio dell'inizio della didattica in presenza per gli istituti superiori. Da quel giorno, quindi, il trasporto pubblico locale garantirà la copertura della doppia entrata e uscita dei ragazzi delle scuole superiori, utilizzando anche 12 autobus turistici messi a disposizione dalla Regione che consentiranno di inserire ulteriori 1.100 km di percorrenza giornalieri. L'opposizione ha comunque sollevato la polemica, in particolare con il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta, che, riprendendo le immagini pubblicate su Fb, ha definito «un totale disastro la situazione del tpl. Leggendo il nuovo libretto del servizio, che dovrebbe essere stato rimodulato proprio per affrontare questa complessa fase legata all'emergenza, non possiamo non notare che l'unico comune denominatore sia il caos. Le opzioni avanzate dai sindacati sono state stravolte al ribasso. L'elasticità dell'organizzazione delle corse che avrebbe dovuto consentire agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza, senza sovraffollamenti, riducendo anche il pericolo per gli autisti, resta una chimera. Un'importante novità doveva riguardare l'integrazione dei 12 autobus turistici messi a disposizione dalla Regione per un totale di 1.100 km al giorno e che rischiano di essere trasformati da risorsa a buco nell'acqua se non contestualizzati in una programmazione precisa. Lunedì prossimo inizieranno, salvo nuovi rinvii legati all'andamento della curva epidemiologica, le scuole superiori. Con questi presupposti il timore è che anziché agevolare l'arrivo e il ritorno da scuola degli studenti ci troveremo di fronte solo ad una nuova serie di disagi».Andrea Apruzzese