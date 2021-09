Domenica 19 Settembre 2021, 05:01

SABAUDIA

Un 50enne di Sabaudia, armato fino ai denti per la caccia al cinghiale ai margini del Parco nazionale del Circeo, è stato fermato e denunciato per bracconaggio dai carabinieri forestali del Nipaaf di Latina.

Il fatto risale alla tarda serata di venerdì quando l'uomo, a bordo della sua automobile, è stato intercettato in via Diversivo Nocchia, alla periferia della cittadina delle dune, in chiaro atteggiamento da caccia in violazione dell'attuale periodo di divieto di attività venatoria e con attrezzature illegali. In particolare, l'uomo è stato trovato in possesso di una carabina Remington 308 con proiettile in canna. Si tratta di una potente arma utilizzata per l'abbattimento di grossi animali. Il fucile non avrebbe potuto essere trasportato carico. L'uomo deteneva anche un visore notturno termico, non consentito nella regolare attività venatoria, che gli avrebbe consentito di rilevare la presenza dei cinghiali attraverso il loro calore, anche a notevoli distanze. Il 50enne, inoltre, portava con sé una pastoia a base di granturco per attirare i mammiferi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato deferito a piede libero per una serie di reati in violazione alla legge sulla caccia e sulla tenuta delle armi.

I CINGHIALI DEL PARCO

Il cinghiale è un animale che vive nel Parco nazionale del Circeo e che da anni è in sovrannumero. La caccia del grande mammifero, all'esterno della foresta demaniale, è consentita durante la stagione venatoria e di fatto contribuisce al contenimento della specie. Si tratta di una questione molto delicata e dibattuta e che, soprattutto in passato, ha sollevato non poche polemiche. Gli animali del Parco in sovrannumero, come cinghiali e daini, si spingono per fame e sete nelle aree limitrofe, devastando le colture, attraversando le strade e mettendo a rischio la pubblica incolumità. Ma l'istinto di sopravvivenza che li induce a uscire dal loro habitat molto spesso li tradisce: se non è un'automobile ad investirli è un fucile a sparargli. Ma tant'è. E i bracconieri sono sempre in agguato, dentro e fuori il perimetro della foresta demaniale.

LE TRAPPOLE

I carabinieri forestali che effettuano i controlli antibracconaggio nella zona, nel corso degli anni, hanno sequestrato non pochi pezzi tra fucili, munizioni e richiami. Nell'elenco vanno sicuramente inseriti i lacci di acciaio recuperati ai piedi del promontorio del Circeo ad inizio 2016. Si tratta di una trappola micidiale per cinghiali. I lacci posti ad altezza della testa dell'animale si stringono come un cappio al loro passaggio, provocando la morte per asfissia. Una patica crudelissima oltre che illegale.

Rita Cammarone

