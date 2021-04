21 Aprile 2021

Il Tar ha fissato per il prossimo 3 novembre la discussione nel merito relativa alla vicenda del forno crematorio che il Comune di Gaeta vorrebbe realizzare in località Sant'Angelo, scelta contestata, con relativi ricorsi giudiziari, dai residenti di quella zona e dallo stesso Comune di Itri, preoccupati per le conseguenze negative sulla salute dei cittadini e sulla salubrità dell'ambiente.

L'ufficialità della data dell'udienza, che sancirà la regolarità o meno dell'opera in quella zona è stata comunicata ieri. Prima della discussione di novembre in aula è prevista un'altra scadenza: quella del 15 luglio, data entro la quale sarà scelto il project finanching che si aggiudicherà la realizzazione e la gestione dell'impianto cimiteriale. Un'eventuale sentenza negativa del Tar, però, manderebbe all'aria qualsiasi progetto.

E su questa tormentata vicenda i consiglieri di minoranza Emiliano Scinicariello (Una Nuova Stagione) e Franco De Angelis (Demos) hanno chiesto un consiglio comunale ad hoc per ridiscutere il progetto del giardino della cremazione, alla luce delle tante criticità emerse. Il presidente dell'assise civica Pina Rosato ha però comunicato che la richiesta dei due consiglieri non è stata accolta poiché non sussistevano i presupposti regolamentari per la convocazione del Consiglio comunale come richiesto. E' probabile, tuttavia, che l'argomento possa essere ugualmente affrontato in una delle interrogazioni che figurano all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare, convocata per il 30 aprile.

Ci sono tanti dubbi da chiarire - aggiungono i due consiglieri di opposizione In particolare quelli relativi alla diffida arrivata dalla Provincia di Latina, che chiede la revoca di tutti gli atti autorizzatori emessi dal Comune di Gaeta perché sprovvisti di titoli ambientali e applica illegittimamente l'istituto del silenzio-assenso.

Il sindaco Mitrano ha recentemente replicato che le decisioni finali non potranno essere assunte fino a quando non si arriverà al progetto definitivo dell'impianto di cremazione. Ma intanto non guasterebbe discuterne in maniera approfondita in Consiglio, soprattutto dopo la diffida arrivata dalla Provincia.

