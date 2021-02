FONDI

Travolto sulla Flacca mentre andava al lavoro su una bicicletta elettrica, è morto dopo due giorni d'agonia in un letto dell'ospedale San Camillo. A venire a mancare ieri mattina il 25enne Harpinder Singh, bracciante indiano in forza a un'azienda agricola situata tra Fondi e Sperlonga.

L'incidente che gli è costato la vita - l'ennesimo simile sulle strade pontine - si è verificato intorno alle 7.30 di martedì all'altezza del chilometro 10 dell'ex statale, in territorio fondano. Il giovane e la sua bici procedevano verso il borgo rivierasco confinante, nella stessa direzione di un Fiat Doblò condotto da un 66enne di Fondi, residente a poca distanza dal luogo del sinistro e ora indagato per l'ipotesi di reato di omicidio stradale. L'esatta dinamica dell'investimento rivelatosi fatale è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Terracina, coordinati dal comandante Giuliano Trillò. Da quanto ricostruito, per cause in corso d'accertamento ad un tratto la due ruote è stata tamponata violentemente, vedendo il ragazzo in sella sbalzato prima sul parabrezza e poi sull'asfalto. Le sue condizioni sono appare critiche da subito. Lanciato l'allarme, sul posto si sono portati i sanitari della Croce Amica. I quali, constatando la gravità del quadro clinico, hanno subito richiesto l'intervento dell'eliambulanza Pegaso, calatasi direttamente sull'ex statale, chiusa al traffico e tagliata in due. Stabilizzate per quanto possibile le condizioni del paziente, è dunque partita una corsa contro il tempo alla volta della Capitale.

A preoccupare, sin dall'inizio, un esteso trauma cranico. Arrivato al San Camillo, il 25enne è andato incontro a una delicata operazione chirurgica. Senza per questo portare il personale medico a sciogliere la prognosi. Le condizioni del ragazzo sono rimaste critiche, fino a quando ieri il suo cuore ha cessato di battere. Constatato il decesso, in vista dell'esame autoptico disposto dalla Procura la salma è stata sottoposta a sequestro.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA