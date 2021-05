1 Maggio 2021

GIUDIZIARIA

Si è concluso con una condanna a tre anni e quattro mesi di carcere il processo a carico di Orazio Bafumi, 45enne originario di Catania ma trasferitosi da tempo a Sabaudia.

L'uomo è comparso ieri mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per rispondere di maltrattamenti in famiglia e del possesso di un'arma con matricola abrasa.

Bafumi era stato arrestato a gennaio scorso dopo che la ex moglie aveva trovato il coraggio di denunciare agli uomini della Squadra mobile di Latina le minacce di morte, le percosse e gli insulti che andavano avanti ormai da troppo tempo. Anche dopo essere andato via di casa il 45enne continuava a tormentare la ex. A far traboccare il vaso le minacce dopo che la donna aveva annunciato di voler andare via dall'Italia portando con sé il figlio della coppia. A quel punto, grazie anche ad alcune registrazioni effettuate dalla vittima, erano scattate le manette. Ieri mattina il processo con rito abbreviato davanti al gup nel quale la donna, che vive in una località segreta, si è costituita parte civile.

LA RICHIESTA

L'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Claudio De Lazzaro, ha chiesto una condanna a quattro anni di carcere ma il gup, a conclusione della camera di consiglio ha ridotto la pena a tre anni e quattro mesi ritenendolo colpevole di maltrattamenti ma assolvendolo dalla ricettazione per l'arma con matricola abrasa della quale era stato trovato in possesso. Bafuni, che è tuttora detenuto nel carcere di Frosinone, era già balzato agli onori delle cronache locali quando nel luglio 2010 era stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile sempre a Sabaudia.

IL PRECEDENTE

L'uomo doveva infatti scontare una pena di 4 anni e mezzo di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti, sulla base di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Catania e gli accertamenti avviati avevano consentito di rintracciarlo a Sabaudia dove si era trasferito dalla Sicilia proprio per evitare di essere catturato.

Da lì, successivamente, aveva avuto modo di farsi notare per i maltrattamenti alla moglie e la degenerazione del rapporto, fino alle minacce che avevano portato la donna a decidere di lasciarlo. Scenario che l'uomo non accettava, arrivando come abbiamo visto a minacciare pesantemente la ex e quindi a essere arrestato. Ieri la decisione del giudice.

